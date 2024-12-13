羅馬大翻身　沙特奇兵入波創歷史

周五(13日)凌晨歐霸盃，羅馬主場以3比0大勝布拉加，右翼衞艾布杜哈密把握難得擔正機會一戰成名，射入1球，成為歐洲賽史上首位入波嘅沙特阿拉伯球員，獲得主帥雲尼亞里激讚，成功上位。

羅馬上場意甲以4比1大勝萊切，雲尼亞里取得接手領軍後首場勝仗，今仗乘勝追擊，全場佔盡上風，有33次射門，反觀布拉加僅得8次射門。開賽10分鐘，羅馬就打開紀錄，中場羅倫素柏歷堅尼禁區邊起腳射入，呢位意大利國腳跟住仲有1次頭槌攻門中楣彈出。

換邊後冇耐，古亞迪奧干尼直傳，艾布杜哈密後上窄角度射入，為沙特球員喺歐洲賽取得入球「零的突破」。呢位25歲右翼衞繼續發揮強勁助攻力，68分鐘接應長傳單刀，布拉加門將馬菲奧斯利馬衝出禁區外攔截，艾布杜哈密趁機起腳省中對方手部，球證向馬菲奧斯利馬出示紅牌趕出場。

羅馬踢多1人，優勢更加明顯，補時由後備上陣嘅中堅馬里奧靴莫素射成3比0。艾布杜哈密今仗入1球，兼令對手門將被逐，演出光芒四射，賽後教練雲尼亞里大讚呢位沙特奇兵：「佢操練時表現已經非常好，速度極之快，好開心擁有呢種球員，必須畀機會佢。」

艾布杜哈密8月由希拉爾加盟羅馬，屬於意甲史上首位上陣嘅沙特球員，但大部分時間擔任後備，經過今場歐霸盃出色表現後，相信未來會獲得更多上陣機會。