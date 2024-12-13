18歲麥恩杜殊破塵封10年世績　收獲世錦賽第2金

加拿大天才飛魚麥恩杜殊周四(12日)在布達佩斯爭逐的世界短池游泳錦標賽再創新猷，游出1分59秒32打破了塵封10年的女子200米蝶泳世界紀錄，並收獲她在今屆賽事的第2金。

18歲的麥恩杜殊於初賽以2分01秒96創下了世青紀錄，這個時間也是英聯邦及加拿大的新紀錄；繼而這位巴黎奧運3金得主在決賽再顯霸氣，以1分59秒32奪冠，成為史上第2位在200米蝶泳項目中，突破2分鐘的女將，並打破了西班牙泳手貝蒙迪於2014年所創的1分59秒61世界紀錄；而當年的麥恩杜殊僅是8歲。

「真是很興奮，在首個比賽已經歷了瘋狂的一夜，休息一天是很好的恢復心情方法，明天我又休息一天，然後將會出戰400米混合泳比賽，我非常興奮能夠繼續比賽。」麥恩杜殊在世錦賽首天已經以破世績的成績贏得了400米自由泳金牌：「世界紀錄意味着整個世界，它給我很大的信心，打破200米蝶泳是我最大的目標之一，我會繼續向前邁進。」她稍後還報名參加了400米混合泳及200米背泳項目。