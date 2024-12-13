鄧俊文謝影雪年終賽無緣出線　暫別8年合作

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪周五（13日）在杭州舉行世界羽聯世界巡迴賽總決賽(年終賽)爭逐小組煞科戰，與頭號種子中國的蔣振邦／魏雅欣激戰三局後憾負，無緣出線4強；同時，「鄧謝配」結束今季賽事並將拆夥，暫別8年合作。

世界排名第6的鄧俊文／謝影雪，今年第4度出戰年終賽，並被列為今屆第4種子，今日在小組最後一仗要贏波才能出線躋身4強，但遇上頭號種子兼世界第二的蔣振邦／魏雅欣，即使打得「搏命」、在第2局艱苦贏兩分扳成平手，可惜最終以16比21、21比19、15比21落敗，面對這對宿敵始終未嚐一勝。

「鄧謝配」經過小組三戰後，首仗贏中華台北楊博軒／胡綾芳，但可惜昨日苦戰三局不敵奧運冠軍鄭思維／黃雅瓊，連同今日一仗，小組成績1勝2負排名第3；而蔣振邦／魏雅欣則以3戰全勝獲小組首名出線，早已宣布在年終賽後告別的「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊，則在另邊廂擊敗中華台北組合後，以2勝1負的成績，以次名躋身4強。

早已透露今年比賽後會拆夥的「鄧謝配」，隨着年終賽的結束亦將會「分手」。即使他們表示是暫時拆夥，一直受傷病困擾的阿雪將會先養好身體，雖然未正式落實退役，但她曾接受訪問時透露已計劃重返校園，相信再合作的機會相當渺茫；而鄧俊文將會「轉拍檔」，在下月的馬來西亞公開賽夥拍吳芷柔參戰。