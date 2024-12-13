【香港立技之王者決賽】「轟炸機2.0」「月野兔」登場

「轟炸機2.0」向籽羲和「月野兔」向籽嬴，周日分途出擊。(相片由賽會提供)

「2024武搏冬季嘉年華」周日(15日)在觀塘海濱VESSEL發現號03盛大舉行，重頭戲「香港立技之王者決賽」將於當晚6時起，一口氣上演14場綜合搏擊的激戰。

近年在搏擊界嶄露頭角的名將之後向籽羲和向籽嬴，雙雙會在賽事中亮相，並分頭對戰蒙古代表Erdenebayar Tsolmon和Anujin Soyol-Erdene。目前戰績11場9勝2負3KO的向籽羲，擁有「2023亞洲立技之王者超輕量級」和「2023香港綜合搏擊超輕量級」兩條拳王金腰帶，藉主場之利，自然被看高一線。

惟Erdenebayar Tsolmon亦非等閒之輩，貴為「蒙古65公斤級綜合搏擊冠軍」和「66公斤級MMA冠軍」兩項榮譽的他，目前戰績4場全以KO取勝。MMA的訓練更令其纏鬥技術爐火純青，配合高速和強大的出拳破壞力，勢成為向籽羲的巨大威脅。

至於目前戰績7場6勝1負3KO、擁有「2023亞洲立技之王者羽量級」拳后金腰帶的向籽嬴，會主場迎戰目前戰績5場全勝2KO的Anujin Soyol-Erdene。兩位女將同屬後起之秀，勢上演一場新世代女拳手的對決。

近況不俗的向籽嬴，今年8月先於「亞洲立技之王者大賽」，首回合閃電TKO贏內地好手于洋，隨後9月再於「富德搏擊王‧世界職業大賽2024」，在第二回合KO本地拳手紀晴。綽號「月野兔」的她拳腳組合繁多且富壓逼性，且看來自蒙古的Anujin Soyol-Erdene，能否招架得住。

另邊廂，Anujin Soyol-Erdene擁有「WBC世界泰拳錦標賽冠軍」頭銜，過往曾在業餘生涯中錄得超過20場KO勝，實力毋庸置疑。身兼踢拳、泰拳和散打蒙古全國冠軍的她，其拳腳速度和驚人力量，將為向籽嬴帶來嚴峻考驗。

「香港立技之王者決賽」票價分港幣$680（VIP門票）和$380（普通門票）兩種，現於 www.1hkicf.com/buy-tickets/ 發售。