美國華殊勢如破竹　世錦賽奪第4金、創7世績

美國名將華殊在布達佩斯上演的世界短池游泳錦標賽勢如破竹，周五（13日）一天內再刷新3個世界紀錄，本周賽事她已累計改寫了7個世績。

華殊表現相當強勢，在女子100米混合泳以55秒11的新世績奪冠，同日並在100米蝶泳項目兩次改寫世界紀錄，她先於初賽游出53秒24打破了加拿大泳手麥妮爾於2022年所造的54秒05，繼而在準決賽再推快至52秒87，期待她在決賽再有新猷。

「這絕對是一個收成日，或者應該說是收成周，但我只覺得這是在一周內完成了大量艱苦的工作。」21歲的華殊今天掛上今屆比賽的第4面金牌，她在日前已奪得50蝶、100自及4X100自接力的冠軍。

此外，加拿大的馬塞周五迎來生涯在短池及長池世錦賽上第20面獎牌，成為該國奪得最多世界賽獎牌的運動員，她在女子50米背泳項目以25秒78獲銅，她賽後坦言:「這很特別，最近我會嘗試沉浸在這一刻，享受喜悅。」她透露另外的19面獎牌全都在父母家裡。至於這項冠軍的來自美國的史密芙，她以25秒23打破了麥尼爾於2022年所造的（25秒25）世界紀錄，同時包攬了所有背泳的世績。

至於美國杜格拉絲再確立「蛙后」的地位，在女子200米蛙泳以新世界紀錄的2分12秒50奪冠，並改寫自己上月所造的2分12秒72的舊績。不過，「蛙王」俄羅斯的佩高達（Kirill Prigoda）則被西班牙的馬迪（Carles Coll Marti）擊敗，後者以2分01秒55奪得生涯首面世錦賽金牌。