雙料拳后馮晉妍火併全國冠軍耿春蕾

「香港立技之王者決賽」不僅屬於周日(15日)「2024武搏冬季嘉年華」的重頭戲，亦是卧虎藏龍之場合，14場賽事的參戰拳手，屆時定必施盡渾身解數，全力將對手擊倒！

「香港立技之王者決賽」作為Energy Fight的系列賽事，今次就有闊別8年的本地女將馮晉妍重返擂台，出戰「女子51公斤級超級賽」(SHOOT M8)，其生涯戰績36場24勝12負1KO。今年她已豪取泰拳和踢拳雙料冠軍，實戰經驗豐富之餘，更擁有身高優勢，無論進攻定防守，往往可以先發制人；加上控場節奏一流，每每能在關鍵時刻嘗到甜頭。

至於馮晉妍的對手、來自星武創新的內地拳手耿春蕾，其生涯戰績28場17勝10負。耿春蕾是自由搏擊國家隊代家，去年拿下「全國自由搏擊錦標賽」的冠軍，她同為控場型拳手，動作靈活，攻擊速度與效率兼備。

至於兩位Energy Fight系列賽事的常客謝傑丞和陳柏灝，將分頭與內地拳手王歡和蔣榮龍對撼。當中謝傑丞和王歡會在「男子69公斤級超級賽」(SHOOT M13)碰頭，8月奪得「國際慈善立技之王者70公斤級」拳王金腰帶的謝傑丞，擁有無限體能，擅於纏鬥；王歡則往往與對手保持距離，再施以低掃腿還擊。兩位拳風迴異，各擅勝場，鹿死誰手？令人期待！

「男子63.5公斤級超級賽」(SHOOT M10)會由陳柏灝與蔣榮龍對戰，前者技術全面，攻擊技巧包括肘擊、摔技和鎖技等多重招數，加上8月曾拿下「國際慈善立技之王者63.5公斤級」拳王金腰帶，牌面上稍稍佔優；反觀蔣榮龍雖然沒有綜合搏擊的作賽經驗，但在自由搏擊等其他搏擊領域多次稱王稱霸的他，相信會有足夠本錢，為拳迷帶來驚喜。

「香港立技之王者決賽」票價分港幣$680（VIP門票）和$380（普通門票）兩種，現場尚有少量門票發售。