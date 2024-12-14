賽馬會菁英盃　均業北區鬥東方爭出線

「賽馬會菁英盃」周日（15日）同時不同地，上演兩場頭場，其中A組均業北區在北區運動場惡鬥東方，而B組的九龍城則於深水埗運動場與理文交鋒，兩場戰果皆對晉級形勢舉足輕重，值得球迷朋友入場支持。（周日下午3時開賽）

均業北區上場賽和大埔，目前手握5分排榜首，今場為球隊最後一場分組賽，主教練鮑家耀表示要爭出線的話，必須擊敗東方，提醒球員小心應戰：「攞到3分先大機會，唔係形勢就會變得被動。今場除咗要繼續小心對方反擊、高空波攻勢，最緊要係落到場保持冷靜。」陣容方面，基拿美刑滿復出，惟早前對大埔梅開二度的射手肯迪，累積5黃須要停賽。另外，本地轉會窗即將重開，「鮑Sir」預告球隊將會增兵，展望新球員可加強防守力，以及改善失球問題。

至於有葉鴻輝、余在言及吳宇曦等主力，因代表港隊而缺陣的東方，目前在A組以3分位列第4，要爭出線再無失分空間，U22球員柏拔揚言會全力爭勝，為2024年留下完美句號：「雖然球隊出線形勢唔算樂觀，但我哋唔會放棄，一開波就要入去到盡，希望落到場幫隊友製造多啲機會，全取3分！」此外，柏拔稱球隊完成所有「亞冠盃2」賽事後，已經「叉足電」，有足夠精力和狀態應付今場硬仗。