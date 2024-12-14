賽馬會菁英盃　九龍城誓阻理文攞3分

「賽馬會菁英盃」周日（15日）同時不同地，上演兩場頭場，其中A組均業北區在北區運動場惡鬥東方，而B組的九龍城則於深水埗運動場與理文交鋒，兩場戰果皆對晉級形勢舉足輕重，值得球迷朋友入場支持。（周日下午3時開賽）

九龍城上兩周均告輪空，主教練陳銘剛表示隊中傷兵得以藉此時間恢復：「呢兩個禮拜我哋有充足時間備戰，同時畀班球員好好恢復，相信臨場會有好發揮，全力應戰。」目前在B組包尾的九龍城，後衞馬阡皓強調球隊未有氣餒，會力爭開齋：「雖然我哋之前兩場都輸晒，但唔會因為咁而影響球隊士氣，我哋比對手有更多嘅備戰時間，到時會踢得主動啲，話唔定可以偷到雞。」

至於理文新帥賀蘭特，對球隊能在主場賽和淡濱尼流浪，得到「亞冠盃2」的第1分感到欣慰，並強調今場會以贏波3分為目標：「球隊喺季初的確面臨唔少挑戰，但上場我哋終止咗『亞冠盃2』嘅敗勢，又殺入咗『高級組銀牌』嘅決賽，證明球隊係向住啱嘅方向進發，我相信理文嚟緊會愈踢愈好。無論係盃賽定聯賽，我哋嘅目標都只有一個，就係用最佳表現去贏波。」