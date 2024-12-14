賽馬會菁英盃　A組出線關鍵戰！傑志vs大埔

「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場，上演A組出線關鍵大戰，由「2哥」傑志於青衣運動場惡鬥排第3的大埔。兩隊賽前同樣錄得1勝1和，今場只要擊敗對手，便可取得出線主動權，激戰可期！（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

傑志上場以3比1擊敗港會，取得分組賽首勝，暫時升上次席。主教練卡度素希望球隊能夠再接再厲，於2024年最後一仗保持應有水準；同時他又點名要提防對方年輕球員李樂謙：「對手前線除咗一班巴西球員，李樂謙都好有質素，之前喺U22聯賽都畀佢入過波。」陣容方面，陳俊樂、慈英繼續養傷，而早前對九龍城因蓄意踩向何瀧浩而被逐的明加索夫，則需要「加監」兩場。

「藍鳥」18歲中場陳源澔（Wesley） ，今季獲提升上一隊後，對上兩場分組賽皆有份後備落場，他稱感謝教練團信任，承諾自己會努力追求進步：「表現一定有改善空間，希望喺職業賽場上，累積多啲經驗，從而踢出更好表現，今場目標幫球隊擊敗強敵大埔。」

大埔上場克服落後兩球劣勢，一度反超前3比2，但補時階段卻輸掉12碼，最終被均業北區逼和，主教練李志堅對痛失兩分感失望，盼球員可以吸取經驗，從失誤中學習。值得一提，門將謝家榮早前因身體不適已退出港隊，惟與有傷在身的射手盧卡斯一樣，未知可否趕及候命。

「綠戰士」目前排小組第3，「堅Sir」坦言接下來再沒有失分空間，惟他亦承認傑志實力十分強勁，相信今場會相當難踢：「除咗港會，其餘4隊都好均勢，要爭出線，今場起碼要有分落袋。始終傑志嘅青訓發展得早，所以佢哋嘅年輕球員都有一定水準，喺『菁英盃』好幫到手。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：23.石皓心

後衞：2.羅梓駿 5.艾里奧 4.鄧達思 11.林樂勤

中場：8.鄭展龍 12.裴栽釪20.利亞倫

前鋒：18.陳傲軒 31.馬斐 10.馬查度

大埔

門將：1.戴廷匡

後衞：17.郭縉諾 33.加比爾 14.馬高斯山度士 44.韋法頓

中場：6.羅振庭 15.杜國榆 8.柏連尼

前鋒：7.馬卡雷拿 18.伊高沙托尼 23.李樂謙