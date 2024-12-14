張家朗親身指導小劍手　下周末啟程巴黎備戰世盃

連續兩屆奧運奪得花劍金牌的香港「劍神」張家朗，近日展開「Don’t lose your way」冠軍之旅，並於周六(14日)現身劍擊學校舉行分享會，透過自身經歷及其個人座右銘，勉勵年輕一代劍擊運動員勇於追夢。同時，張家朗亦透露未來行程，將會於下周末飛往法國巴黎備戰明年1月的比賽。

張家朗是日下午到訪劍擊學校《APEX TEAM FENCING》，親自指導一班U12及U14小學員，激勵更多的年輕劍擊愛好者投入劍擊運動，勇於追夢，並促進劍擊運動在香港的發展與傳承。活動期間進行「決三劍」比賽，從中勝出的13歲小劍手王子頌（Antonio）獲得與張家朗同場切磋機會，張家朗在落後1比2下連取兩劍獲勝，賽後Antonio表示獲益良多，更笑指：「下次目標是打到他（張家朗）出汗！」張家朗留下「Don’t lose your way」親筆簽字的特別版運動鞋，將長期存放在劍擊館內。

張家朗參加是日活動後表示：「很少有接觸到年輕劍手的機會，有很多劍手打得不錯讓我倍感驚喜，希望可以透過這些活動啟發到他們，或是從他們身上得到啟發。」被問及「Don’t lose your way」座右銘誕生的契機，張家朗解釋道：「幾年前為注重成績而忽略劍擊帶給我的樂趣，所以就以這句話時刻提醒自己『不忘初心』，『錯』是人之常情，不怕錯誤、對自己坦白，才能令自己進步。」

「家朗」早前收穫「年度世一」獎項，他認為是對今年很好的總結：「今年是頗為辛苦的一年，去年開始爭奧運積分，再到備戰奧運，花了許多時間及精力，不過亦是很好的經歷。期間常有狀態不佳的時候，亦面對過心理壓力，但有背後團隊支持一起成長，抗壓能力提升不少。」

對於奧運後出戰的兩站世界盃（突尼斯亞站及日本高崎站）成績，這名27歲「世一」表示：「第一站花了些時間調整，隨後到日本站幸運奪得銅牌，雖然仍有進步空間，但都見到自己慢慢『pick up』比賽節奏，希望下一站能以更好的狀態應戰。」「家朗」接下來將於本月22日啟程飛往巴黎，提早備戰明年1月10至12日舉行的法國巴黎世界盃，他透露聖誕節期間會在當地「簡單過」。