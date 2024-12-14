「韋少」携懷孕女友出席FIA年終頒獎　向第5冠挑戰

2024年世界一級方程式賽車已經曲終人散，國際汽車聯會（FIA）周五(13日)在盧旺達舉行年終頒獎禮，紅牛車王麥斯維斯塔本生涯第4個總冠軍獎座終於到手，他直言:「實在太神奇，我希望（奪冠）不要停，但今年各隊都非常接近。」

「韋少」携同懷有身孕的女友Kelly Piquet出席頒獎禮，穿上筆挺西裝的他在FIA主席蘇拉耶姆接過車手總冠軍獎盃，這也是他生涯第4次捧走這個榮譽。

這位荷蘭車手在2024年賽季的24輪比賽贏得9個分站冠軍,在拉斯維加斯站賽後，他已提早兩站擊敗麥拿侖的諾利斯鎖定總冠軍。至於諾利斯則協助麥拿侖車隊奪得自1998年以來的首個車隊總冠軍，而他獲得了車手總亞軍，法拉利的勒卡歷捧回季軍獎盃；麥拿侖車隊負責人Andrea Stella及CEO Zak Brown到場領取濶別了26年的車隊總冠軍榮譽。

捧着車手總冠軍獎盃的「韋少」表示:「今季充滿起起落落，我們有個好開始，一切都看似非常好。其後我們經歷了一段艱難時期，但即使面對壓力度過艱難時光，我認為球隊真惖團結起來，我們沒有驚慌，我為車隊中每個人感到非常自豪，雖然我們不是以車隊總冠軍身份站在這裡，但某程度上，我覺得我們應該在冠軍中獲得更多，我們也知道明年需要做什麼。」

韋斯塔本已經加入了獲得4屆或以上世界冠軍的精英車手俱樂部，目前只有舒麥加(7次)、咸美頓(7次)、樊焦(5次)、保魯斯(4次)及維度爾(4次)做到這項成就:「作為成長過程中的孩子，我不會想太多這些事情，你看看這些名字，會想『嘩，真是令人深刻』，並希望有一天你能登上他們的領獎台。」韋斯塔本亦放眼下季繼續衞冕：「四個冠軍已經是不可思議，當然我希望這不要停，希望我們能延長取得成功，但回看今年的競爭已非常激烈。」