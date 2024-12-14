「香港立技之王者決賽」觀塘海濱激戰連場

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「2024武搏冬季嘉年華」周日(15日)假觀塘海濱VESSEL發現號03盛大舉行，重頭戲「香港立技之王者決賽」晚上6時30分展開，一口氣上演14場綜合搏擊的激戰。(on.cc東網周日晚上6時30分直播)

14場激戰中，首條「腰帶」會在(SHOOT M4)後誕生，「兒童45公斤級銅腰帶決賽」會由同為10歲的竹內勇雄與梁樂賢交鋒。來自日本的竹內勇雄從小學習搏擊，技術比同齡選手佔優，故在今年「Shoot Boxing計分賽」憑高參與率及勝率，以145分高踞兒童45公斤級榜首；屬於力量型的本地薑梁樂賢也不示弱，祟尚進攻的他以90分排行第二。兩人在今年2月曾經碰頭，當時竹內勇雄以2:0獲勝。

「香港立技之王者決賽」作為Energy Fight的系列賽事，今次就有闊別8年的本地女將馮晉妍重返擂台，出戰「女子51公斤級超級賽」(SHOOT M8)，其生涯戰績36場24勝12負1KO。今年她已豪取泰拳和踢拳雙料冠軍，實戰經驗豐富之餘，更擁有身高優勢，無論進攻定防守，往往可以先發制人；加上控場節奏一流，每每能在關鍵時刻嘗到甜頭。至於馮晉妍的對手、來自星武創新的內地拳手耿春蕾，其生涯戰績28場17勝10負。耿春蕾是自由搏擊國家隊代家，去年拿下「全國自由搏擊錦標賽」的冠軍，她同為控場型拳手，動作靈活，攻擊速度與效率兼備。

全晚會產生3條男子銀腰帶，其中62.5公斤級將出現「神仙打架」之局面！奪魁大熱、來自MTS Muay Thai & Fitness的鄺棟輝，會與曾多次參與本地和日本專業賽的黃智軒、穩居「Shoot Boxing年度計分賽」62.5公斤級次位的譚鈞堯，以及來自富德拳館的顏嘉展，經抽籤後於(SHOOT M1)和(SHOOT M2)交鋒，兩場的勝方會在(SHOOT M9)爭逐「男子62.5公斤級」的銀腰帶。

要數全晚最受關注的男、女拳手，肯定非兩位名將之後，向籽羲和向籽嬴莫屬！目前戰績11場9勝2負3KO的向籽羲，擁有「2023亞洲立技之王者超輕量級」和「2023香港綜合搏擊超輕量級」兩條拳王金腰帶，今面對身兼蒙古「65公斤級綜合搏擊冠軍」和「66公斤級MMA冠軍」的艾特巴爾(Erdenebayar Tsolmon)，預期會合演一場高水準的賽事。

至於目前戰績7場6勝1負3KO、擁有「2023亞洲立技之王者羽量級」拳后金腰帶的向籽嬴，會迎戰目前戰績5場全勝2KO的阿恩金(Anujin Soyol-Erdene)。兩位女將同屬後起之秀，勢上演一場新世代女拳手的對決。

「香港立技之王者決賽」票價分港幣$680（VIP門票）和$380（普通門票）兩種，現場尚餘少量門票發售。