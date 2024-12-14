艾殊利高爾：曼市難兄難弟和氣收場

曼徹斯特市市面將於今個周末徹底陷入停擺，皆因兩大球隊曼城及曼聯將在聖誕佳節前夕正面交鋒。

如果有人在季初告訴我，曼城只能在10場比賽取得1場勝利，我肯定會當面嘲笑，但不可思議的是，這正正就是曼城現時面對的困境。儘管曼城之前於主場3比0大勝諾定咸森林而一度重回勝軌，但在接下來的2場比賽只取得1和1負，證明哥迪奧拿要帶領球隊扭轉頹勢，仍有漫漫長路。

曼城最近缺乏表現出色的球員，讓球隊不得不依賴小將歷高利維斯，但他卻在上仗英超對水晶宮領紅牌，今仗需要停賽。

這意味著曼城的加華度爾應該重回左閘正選位置，將面臨阿密特迪亞路的考驗。阿密特迪亞路是曼聯今季聯賽表現最突出的球員之一，迄今已貢獻6次助攻，與車路士的高爾彭馬一樣在助攻榜並列第3位。

另一位將享受這場曼市打吡的球員是曼城射手艾寧夏蘭特。由於曼聯在新教練上任後，後防陣型有所改變，仍需要時間磨合，因此相信此前7場曼市打吡貢獻9個入球的艾寧夏蘭特，將好好把握紅魔的弱點，尋求更多入球。

眾所周知，曼聯經常笑稱曼城為吵鬧的鄰居，但近年似乎是曼聯一方基於不同的自我犯錯而在製造不同的噪音。儘管曼聯最近找來新領隊魯賓艾摩廉執教，可是狀態似乎仍停滯不前，而且老問題依舊。

飄忽不定的狀態加上主力球員不斷受傷，我們看到勞基梳爾再次缺陣一段長時間。球會在場外也遇到麻煩，早前宣布只上任了5個月的體育總監丹艾將禾夫經已離隊。

領隊魯賓艾摩廉望能駕馭球會的混亂局面，並將其轉化為球場上的積極成果，但他們面臨著嚴峻的考驗，皆因過去5次對曼城只贏1次，正正是英足盃決賽。

拉舒福特在新領隊的帶領下狀態似乎有起色，歷來對曼城的比賽中貢獻了7個入球，其中3球來自曼城球場，故希望在這場比賽再次成為焦點人物。

曼聯過去3次對曼城，每次皆能入波，如果他們再次取得入球，這場比賽肯定非常精彩。由於雙方近況欠佳，大部分球員也似乎未有十足狀態，所以很難在這場比賽中看到任何一方能取得勝利，我預測會是和波收場。