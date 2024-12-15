甲一直播 雙「龍」大戰 晉龍WTS加強防守爭首勝

甲一男籃常規賽進入最後直路，周日（15日）由晉龍WTS大戰建龍飛馬，兩隊近況相似已經歷多場連敗，特別是面臨護級危機的升班球隊晉龍WTS，為爭取較佳排名勢必傾力一戰，主教練黃志明表示，「球隊經歷不少挫折，但團隊士氣不減，大家都很積極面對。」（on.cc東網及港台電視32周日晚上7時同步直播）

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建龍飛馬自首場勇挫晉裕後已連續5場吞敗，上仗以48：73不敵漢友，錄得球隊今季得分新低，目前以1勝5負排第9位。對漢友一戰中，外援侯斯頓未能擔當關鍵角色，全場雖搶得14個籃板，惟只獲5分，全場12次起手僅2中（命中率16.7%）。值得一提的是，建龍飛馬面對漢友壓迫防守，外圍表現亦相當低迷，三分球30中3，成為球隊無法追近的主因。

休戰一個月後，建龍飛馬迎來實力接近的晉龍WTS，控衞張馳岳透露，「近期訓練擦出不少『火花』，代表大家對勝利的渴望好大，我們亦有和甲二球隊打友賽，希望今場可以展現努力成果。」張馳岳上場對漢友僅取2分，他為此感到很自責：「不過這不會影響我對自己的信心 ，這段日子我每日都集中提升自己的單打技術、傳球技巧以及身體質素，希望可以幫球隊得分，或者為隊友製造機會。我會努力以身作則，為球隊注入能量，無論是得分，還是防守對面最強的球員，只要可以帶領到球隊贏波的，我都會做。」

新升班的晉龍WTS情況更加嚴峻，開季至今仍未「開齋」，常規賽錄得6連敗。不過從第一場加時86：88不敵崇德飛鷹，以及以64：67僅負漢友的比賽中，可見這支升班球隊實力與其他甲一隊距離其實不算太遠。上場晉龍WTS以79：115不敵「Big 4」之一的永倫，外援湯馬士表現稱職，取得23分14籃板。這位澳洲籍外援平均得分21.7分，成為球隊進攻核心，可惜射手們表現不太穩定，以致進攻端未能輸送足夠火力。

今場勝負對護級相當關鍵，晉龍主教練黃志明表示，「為備戰對建龍飛馬，球隊近兩周加操至3課，主要針對加強防守，另外加設兩課射球訓練，以及進行內部對抗賽。今場勝負相當重要，因為會帶分入名次賽，最重要是球員需要一場勝仗釋放壓力。」黃志明亦稱，球員並未因6連敗而洩氣，反而力求谷底反彈，「之前僅負對手，球員當然感到不甘，但團隊氣氛正面，大家好快調整過來，訓練亦比之前集中。要感謝其中一位贊助人Ricky，他向每位教練及球員贈送一對白底紫字 Kobe 8球鞋，以激勵士氣。球隊現時最需要改善防守問題，球員防守壓力及對抗性未達甲一水平，處理防守籃板球亦有不足，經常給予對手二次進攻機會，接下來希望加強溝通、減少失誤，努力爭勝。」