甲一直播　香港東方對陣崇德飛鷹衝擊7連勝

甲一男籃聯賽常規賽進入白熱化階段，周日（15日）尾場戲碼由「全勝軍」香港東方對陣崇德飛鷹，「藍軍」能否延續連勝並保持不敗身直入季後賽，球迷拭目以待。（on.cc東網周日晚上8時40分按次收費直播）

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香港東方上場以72：65撼贏滿貫，取得聯賽6連勝，不過僅有3人得分上雙，其中麥洛連交出12分14籃板「雙雙」成績，梁兆華亦攻入全隊最高的19分，但其實團隊防守更加關鍵，他們成功壓低對手整體命中率，令滿貫取得今季最低單場得分。

談及未嘗一敗的主因，「兆華」認為要歸功於球隊的練習質素和系統，「可能不會見到有某一位球員的數據特別亮眼，但每一個人都願意為球隊付出，以球隊優先。」對於自己的表現則表示：「在比賽中有些時候會『甩漏』，希望自己可以盡快將這些問題改善，在球場上做對每一個決定。」

香港東方來仗將迎來崇德飛鷹，梁兆華直言球隊沒有特別部署，「做好我們一直以來練習的東西，對上任何對手都不要輕敵。」除本地甲一聯賽外，東方今季需兼顧EASL東超及菲律賓PBA專員盃共三條戰線，密鑼緊鼓的比賽反而令「藍軍」愈戰愈勇。然而本周日（15日）將要同時迎上甲一及PBA專員盃的比賽，「兆華」表示面對緊密賽程一定有壓力，「因為始終打一場比賽有好多準備工作，分配球員都是一個重點，相信球隊管理層能處理好。」

崇德飛鷹方面，上一場以28分慘負康仁福建，奧斯汀攻入17分10籃板，呂銘彥三分球7射3中取得13分，不過全隊多達20次失誤，成落敗主要因素。今仗面對聯賽榜「龍頭」的香港東方，飛鷹眾將需更進一步提升攻防強度，後備席球員亦需為主力分擔得分工作，才能與東方「拗手瓜」。