利物浦「炸彈人」又自爆 10人應戰逼和富咸

英超「1哥」利物浦，周六(14日)主場只能2比2逼和富咸，連續2場聯賽失分，「紅軍」今場最大罪人係左閘安德魯羅拔臣，佢早段先將個波閂入自己龍門，轉頭仲食紅牌累球隊超過70分鐘踢少個，加埋近期連環「送12碼」嘅差勁表現，頓成利物浦爭逐英超冠軍最大負累。

利物浦今場開局勁唔順，11分鐘富咸嘅安達斯彭利拿窄位窩利抽射，省中羅拔臣後改變方向入網。呢個失波羅拔臣只係黑仔，但17分鐘一次嚴重犯錯就責無旁貸，佢喺後場控波甩腳，被哈利威爾遜攝贏後，情急下踢跌對手，難逃被出示紅牌趕走命運。

「紅軍」踢少個未放棄，換邊後2分鐘由加普插水式頭槌追平，但有人數優勢嘅富咸，76分鐘由洛迪高梅尼斯接應傳中，門前用後腳妙射再次領先。完場前4分鐘，利物浦憑傷愈嘅迪亞高祖達後備上陣救駕，佢喺禁區頂扭過對手冷靜射入，為利物浦搶番1分。

30歲嘅羅拔臣近期成為「炸彈人」，過去1個月內先後2次輸12碼(對修咸頓、皇家馬德里)_，今場仲食埋紅牌，成為利物浦防線最大漏洞，不過領隊施洛賽後為羅拔臣辯護：「羅拔臣早段被踢傷膝頭，我希望佢可以頂住，呢個亦係佢嘅性格，但之後發現佢真係唔妥，好不幸紅牌就出現，佢平時應該更快(解圍)，冇嘢可以怪佢。」