狼隊輸波輸品　根夏怒打保安勢被重罰

周六(14日)英超護級大戰，狼隊主場喺補時4分鐘失守，1比2輸畀葉士域治。完場後出現火爆衝突，狼隊前鋒馬菲奧斯根夏怒打保安員，又扯甩對方眼鏡掟走，隊友艾洛尼亦亦同人爭執被罰紅牌，最後要隊友將佢「抱走」，輸波兼輸埋球品。

水深火熱嘅狼隊，15分鐘就輸烏龍波落後，巴西射手馬菲奧斯根夏72分鐘追平，但到94分鐘被葉士域治角球「絕殺」。完場後狼隊球員情緒失控，馬菲奧斯根夏被影到用手肘打向葉士域治一名保安後腦，隨後再一掌擊落對方面部，扯甩眼鏡掟走，非常粗暴；另一邊艾洛尼亦同對方職員衝突，被球證出示第2面黃牌變「1紅」，隊友奇治戴臣要將佢成個抱起，先至帶到佢離開現場。

據報將被炒魷嘅狼隊主帥加利奧尼爾賽後表示：「一係交出成績、一係被取代，我同球員都係一樣。每一次出現今場嘅結果，我失業嘅機會就增加。面對愈大壓力，我哋愈要識得控制自己，我睇唔到球員咁做(衝突事件)為乜。」

狼隊上場聯賽輸畀韋斯咸後，中場勒美拿同查洛保雲亦爆衝突，結果被褫奪隊長職務，據報馬菲奧斯根夏今次出手打人，將面臨英格蘭足總重罰。