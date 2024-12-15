南韓老將起孖　緬恩斯爆冷打破拜仁不敗身

周六(14日)晚德甲爆大冷，緬恩斯主場以2比1擊敗榜首拜仁慕尼黑，兼打破對方今季聯賽不敗之身。緬恩斯嘅32歲中場李在城演出一鳴驚人，包辦球隊2個入波，果然老而彌堅。

拜仁上季曾經大炒緬恩斯8比1，但今仗卻佔唔到優勢，踢到41分鐘落後，李在城近門射入為緬恩斯打開紀錄。換邊之後，李在城接應隊友艾米度施比右路傳中，轉身抽射入網成2比0，近5次聯賽上陣射入4球及2次助攻，狀態非常勇猛。

論名氣李在城唔及孫興民、李康仁同今場對手拜仁中堅金玟哉等南韓「歐洲兵團」，但其實佢早於6年前已經去德國搵食，加盟當時德乙球隊基爾，2021年夏天轉投緬恩斯，成為球隊主力，上季聯賽踢29場入6球，今季13次上陣已有5球進帳，可以話係大器晚成。

至於拜仁今仗要去到87分鐘，先至由利萊辛尼入波追番1球，但為時已晚，開季後踢到第14輪聯賽終於輸波，換言之，今季歐洲5大聯賽球隊只剩下法甲榜首巴黎聖日耳門、意甲勁旅祖雲達仍然保持聯賽不敗之身。

另外，拜仁射手哈利卡尼繼續因傷缺陣，但球會總監艾伯尼表示，無意下月簽入前鋒。