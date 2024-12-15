賽馬會菁英盃　羅焯熙生涯首球　理文4比1輕取九龍城

「賽馬會菁英盃」周日（15日）另1場頭場，舉行B組賽事，九龍城在深水埗運動場硬撼理文，最終「黃黑軍團」憑羅沙，以及攻入職業生涯首球的羅焯熙各建一功，加上對方兩度「擺烏龍」，以4比1擊敗有余沛康「破蛋」的九龍城。

今場一定要勝出，才保住出線希望的九龍城，派出何瀧浩、馬阡皓及徐竟柔3名U22球員擔正，韋利安和成珉圭鎮守中路，許嘉樂支援卡朗爭取入球，迪高和林學曦先取後備；至於「黃黑軍團」，3名正選U22球只為潘尚希、周子謙及羅焯熙，保利臣從後派牌，羅沙和保連奴全力攻堅。

開賽不足1分鐘，理文就有黃金機會，羅沙接應鄭兆均傳送後傳中，保利臣禁區起腳被陸平中救出，補射又省中曾家進。7分鐘，「黃黑軍團」先開紀錄，羅焯熙左路傳中，羅沙快馬阡皓一步，撞入為球隊先開紀錄。理文得勢不饒人，40分鐘，保利臣禁區頂彈前予保連奴，後者把皮球送入網窩，但這位巴西外援越位在先，入球無效，但理文到41分鐘成功擴大比數，羅沙右路傳中，解圍心切的成珉圭「擺烏龍」，理文半場領先2比0。

理文換邊後不久再有進帳，53分鐘，保利臣送出直線，曾家進解圍踢漏，羅焯熙在韋利安趕到前起腳，射成3比0，這球亦為羅焯熙職業生涯首個入球。6分鐘後，余沛康被壓逼下回傳，竟直接笠入，理文領先至4比0。「黃黑軍團」69分鐘以安尼亞入替保連奴，加強攻力，但71分鐘，九龍城由余沛康門前撞入，成功「破蛋」，兩隊之後未再增添紀錄，理文贏4比1完場。