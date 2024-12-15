賽馬會菁英盃　A組出線關鍵戰！傑志vs大埔

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「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場上演A組出線關鍵大戰，由傑志於青衣運動場惡鬥大埔。「藍鳥」今場繼續派出石皓心、陳傲軒及馬斐3名U22球員擔正，利亞倫負責派牌，協助韋頓攻堅，迪美路夫則先列後備；大埔方面，門將謝家榮病愈復出，馬高斯山度士及加比爾扼守中路，由馬卡雷拿及U22球員李樂謙於前線爭取入球。

傑志正選：

23 石皓心 [GK]

2 羅梓駿

4 鄧達思

5 艾里奧 [C]

8 鄭展龍

9 韋頓

11 林樂勤

12 裵栽釪

18 陳傲軒

20 利亞倫

31 馬斐

大埔正選：

94 謝家榮[GK]

3 宋紘毅

4 馮冠鳴

7 馬卡雷拿

8 柏連尼

14 馬高斯山度士

17 郭縉諾

18 伊高沙托尼

23 李樂謙

33 加比爾

44 韋法頓

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

10 馬查度

22 巴登卡

27 迪美路夫

33 楊焯鈞

34 甘智健

38 陳源澔

大埔後備：

1戴廷匡[GK]

2楊學敏

6羅振庭

11盧卡斯

15杜國榆

19林樂賢

21張志昊

22宏愷志

26李家豪

28徐朗

77比迪高

99鄭子森

「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場，上演A組出線關鍵大戰，由「2哥」傑志於青衣運動場惡鬥排第3的大埔。兩隊賽前同樣錄得1勝1和，今場只要擊敗對手，便可取得出線主動權，激戰可期！（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

傑志上場以3比1擊敗港會，取得分組賽首勝，暫時升上次席。主教練卡度素希望球隊能夠再接再厲，於2024年最後一仗保持應有水準；同時他又點名要提防對方年輕球員李樂謙：「對手前線除咗一班巴西球員，李樂謙都好有質素，之前喺U22聯賽都畀佢入過波。」陣容方面，陳俊樂、慈英繼續養傷，而早前對九龍城因蓄意踩向何瀧浩而被逐的明加索夫，則需要「加監」兩場。

「藍鳥」18歲中場陳源澔（Wesley） ，今季獲提升上一隊後，對上兩場分組賽皆有份後備落場，他稱感謝教練團信任，承諾自己會努力追求進步：「表現一定有改善空間，希望喺職業賽場上，累積多啲經驗，從而踢出更好表現，今場目標幫球隊擊敗強敵大埔。」

大埔上場克服落後兩球劣勢，一度反超前3比2，但補時階段卻輸掉12碼，最終被均業北區逼和，主教練李志堅對痛失兩分感失望，盼球員可以吸取經驗，從失誤中學習。值得一提，門將謝家榮早前因身體不適已退出港隊，惟與有傷在身的射手盧卡斯一樣，未知可否趕及候命。

「綠戰士」目前排小組第3，「堅Sir」坦言接下來再沒有失分空間，惟他亦承認傑志實力十分強勁，相信今場會相當難踢：「除咗港會，其餘4隊都好均勢，要爭出線，今場起碼要有分落袋。始終傑志嘅青訓發展得早，所以佢哋嘅年輕球員都有一定水準，喺『菁英盃』好幫到手。」