賽馬會菁英盃 A組出線關鍵戰！傑志vs大埔
2024年12月15日 17:10
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賽馬會菁英盃：傑志vs大埔
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「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場上演A組出線關鍵大戰，由傑志於青衣運動場惡鬥大埔。「藍鳥」今場繼續派出石皓心、陳傲軒及馬斐3名U22球員擔正，利亞倫負責派牌，協助韋頓攻堅，迪美路夫則先列後備；大埔方面，門將謝家榮病愈復出，馬高斯山度士及加比爾扼守中路，由馬卡雷拿及U22球員李樂謙於前線爭取入球。
傑志正選：
23 石皓心 [GK]
2 羅梓駿
4 鄧達思
5 艾里奧 [C]
8 鄭展龍
9 韋頓
11 林樂勤
12 裵栽釪
18 陳傲軒
20 利亞倫
31 馬斐
大埔正選：
94 謝家榮[GK]
3 宋紘毅
4 馮冠鳴
7 馬卡雷拿
8 柏連尼
14 馬高斯山度士
17 郭縉諾
18 伊高沙托尼
23 李樂謙
33 加比爾
44 韋法頓
傑志後備：
1 王振鵬 [GK]
10 馬查度
22 巴登卡
27 迪美路夫
33 楊焯鈞
34 甘智健
38 陳源澔
大埔後備：
1戴廷匡[GK]
2楊學敏
6羅振庭
11盧卡斯
15杜國榆
19林樂賢
21張志昊
22宏愷志
26李家豪
28徐朗
77比迪高
99鄭子森
「賽馬會菁英盃」周日（15日）尾場，上演A組出線關鍵大戰，由「2哥」傑志於青衣運動場惡鬥排第3的大埔。兩隊賽前同樣錄得1勝1和，今場只要擊敗對手，便可取得出線主動權，激戰可期！（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
傑志上場以3比1擊敗港會，取得分組賽首勝，暫時升上次席。主教練卡度素希望球隊能夠再接再厲，於2024年最後一仗保持應有水準；同時他又點名要提防對方年輕球員李樂謙：「對手前線除咗一班巴西球員，李樂謙都好有質素，之前喺U22聯賽都畀佢入過波。」陣容方面，陳俊樂、慈英繼續養傷，而早前對九龍城因蓄意踩向何瀧浩而被逐的明加索夫，則需要「加監」兩場。
「藍鳥」18歲中場陳源澔（Wesley） ，今季獲提升上一隊後，對上兩場分組賽皆有份後備落場，他稱感謝教練團信任，承諾自己會努力追求進步：「表現一定有改善空間，希望喺職業賽場上，累積多啲經驗，從而踢出更好表現，今場目標幫球隊擊敗強敵大埔。」
大埔上場克服落後兩球劣勢，一度反超前3比2，但補時階段卻輸掉12碼，最終被均業北區逼和，主教練李志堅對痛失兩分感失望，盼球員可以吸取經驗，從失誤中學習。值得一提，門將謝家榮早前因身體不適已退出港隊，惟與有傷在身的射手盧卡斯一樣，未知可否趕及候命。
「綠戰士」目前排小組第3，「堅Sir」坦言接下來再沒有失分空間，惟他亦承認傑志實力十分強勁，相信今場會相當難踢：「除咗港會，其餘4隊都好均勢，要爭出線，今場起碼要有分落袋。始終傑志嘅青訓發展得早，所以佢哋嘅年輕球員都有一定水準，喺『菁英盃』好幫到手。」