雷霆公鹿晉NBA盃決賽　舒洛達加盟勇士

NBA盃（季中錦標賽）連番激戰後周日（15日）上演4強戲碼，東岸由「字母哥」安迪杜甘普率領的公鹿，以110：102獵「鷹」，西岸則有雷霆少主阿歷山大狂轟32分，以111：96大勝火箭，兩隊將於下周三（18日）的冠軍戰決一死鬥。

公鹿季初經歷一段連敗低潮期後，近期打出11勝2負，從東岸排名墊底躍升至第6位，其中「希臘怪物」安迪杜甘普近期表現神勇，今仗15射10中，關鍵時刻封阻對手「拆你屋」，全場獨轟32分、14個籃板、9次助攻及4次封阻「準大三元」的全能數據，加上另一球星列拿特（Damian Lillard）亦貢獻25分7助攻，公鹿雙核率隊下以110：102擊敗「Ice Trae」楊格坐鎮的鷹隊，楊格砍獲35分、10助攻及7個籃板，惜未能帶隊反勝。公鹿以全勝姿態打入冠軍戰，連同去年首屆季中賽成績，已取得11勝1負。

另邊廂，以20勝5負排名西岸榜首的雷霆，NBA盃準決賽戰面對於8強絕殺勇士、氣勢如虹的火箭隊，當家球星「SGA」阿歷山大攻入全場最高的32分，帶領一眾年輕班底攻破對手防線，並在決勝節打出8：0攻勢拉開比數，終場以111：96力挫火箭，奪得晉級NBA盃的冠軍戰門票。

NBA季中錦標賽於去年首度舉辦，今年改名為NBA盃，冠亞軍隊伍可獲高額獎金，其中冠軍球隊每名球員可獲得約51.5萬美金，而亞軍球隊的每名球員則可獲得冠軍獎金的一半，即約20.6萬美金。

至於早前傳聞的勇士交易案亦於今日敲定，勇士送出因傷賽季報銷的De'Anthony Melton、及3個二輪選秀權，換來籃網隊的「德國朗度」舒洛達和1個二輪選秀權。舒洛達曾於去年率領德國代表隊奪得世界盃冠軍，兼收穫個人MVP獎項，今季NBA常規賽至今場均可攻入18.4分、6.6次助攻、3個籃板及1.1次偷波，其中助攻數據為生涯新高。舒洛達曾效力湖人、賽爾特人、火箭、雷霆等球隊，勇士則是他生涯效力的第8支球隊。