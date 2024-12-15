車路士攻力冠絕英超　入球大必捧

狀態大勇嘅車路士，喺「西倫敦打吡」主場迎戰賓福特。「車仔」各項賽事6連勝，而且攻力冠絕英超，近3場聯賽最少入3球，賓福特踢法入得又失得，近年對「車仔」亦不落下風，而且「蜜蜂仔」近5場聯賽4次開4球或以上，3.5球入球大必捧。（Now 622周一凌晨3時直播）

「車仔」周中歐協聯作客以3比1大炒艾斯坦拿，恐怖之處係，呢場車路士領隊馬利斯卡作出大輪換，除咗今場鬥賓福特要停賽嘅柏度尼圖外，其餘10人同上場聯賽擊敗熱刺完全唔同，一班主力根本冇份搭飛機，全部留咗喺英國休息。

追趕榜首利物浦嘅車路士，未計今輪比賽，聯賽15戰入35球冠絕英超，除咗開季首戰鬥曼城未能入波，之後14場聯賽全部能夠攻陷對手大門，攻力有保證，而且近3場英超最少入3球，中前場球員個個大勇，高爾彭馬入11球，只比艾寧夏蘭特及穆罕默德沙拿嘅13球少。

另邊廂，賓福特聯賽入31球，僅次於車路士，不過球隊防守不穩，失28球就係前10球隊最多，而且佢哋今季作客7場只攞得1分，今場實同「車仔」死過。「蜜蜂仔」近5次對車路士，獲3勝2和佳績，3場勝仗都係作客史丹福橋球場取得，而且球隊兩名前鋒同樣大勇，麥比奧莫同尤尼韋沙均射入9球，進佔英超神射手榜第5位，今場夠料同「車仔」鬥攻，入球大咪錯過。

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