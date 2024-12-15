「世界航商大會母校盃帆船賽2024」　維港激鬥

香港遊艇會周日(15 日)於維港上演「世界航商大會母校盃帆船賽」(下稱母校盃)，賽事錄得逾60艘船隊伍，近400帆手參賽，分別角逐「PHS」及「ATI 組別」冠軍。在「ATI 組別」，澳洲紐卡索大學三位畢業生以「Jovial號」稱王，而「PHS 組別」則由倫敦帝國學院畢業生以「Zoe 號」稱霸。

「母校盃」的參賽團隊根據所屬學校組成，無論是本地大學、國際學校還是中學，只要團隊中至少有一半成員來自特定學術機構，就可以以該名稱組隊參賽。賽事把參賽船隊分成6個組別開賽，第一個組別於早上11時40分開賽，其後每隔10分鐘另一組別帆船起步，最遲起步的則為最快的「ATI 組別」，於下午12時20分起步。

賽事不但匯聚了一班帆船運動員為母校而戰，更大的意義在於跨代努力，透過一眾師兄師姐，引起本地年青人對帆船運動的興趣。是次賽事盡見本地多間中學及大專院校畢業生參賽，當中包括拔萃男書院、香港培正中學、皇仁書院、英皇書院、聖若瑟書院、聖保羅男女中學、香港及九龍華仁書院、香港航海學校、香港大學、香港中文大學及香港科技大學等。海外院校方面，牛津大學、劍橋大學及澳洲紐卡索大學等亦有畢業生組隊出賽。

香港及九龍華仁書院畢業生組成多隊，兵分八路出戰賽事。華仁書院帆船隊伍由香港及九龍華仁書院舊生及同學聯合組成，今年已是連續第四年參加香港遊艇會「母校盃」。中國香港田徑代表張紹衡畢業於華仁書院，熱愛速度的張希望在田徑以外更多認識水上運動，他今年與師兄弟在「Ma Cherie II 號」一起在海上享受追風遂浪的感覺。最終，「Ma Cherie II 號」在「PHS 組別」以第10名畢業。

另一隊焦點隊伍為「Paddy B號」的帆手，眾人皆為香港航海學校學生，同時亦是香港遊艇會「伴我啟航計劃」的學員。胡錦興及羅俊軒表示，眾人一直都有進行帆船運動訓練，是次賽事能代表學校出賽，希望可以為學校爭取好成績。「Paddy B號」最終在「ATI 組別」以第5名收官。

「母校盃帆船賽」今年是第四屆，賽事概念源於會方的青年會員委員會，由「世界航商大會」贊助。