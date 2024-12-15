甲一　晉龍WTS挫建龍飛馬取升班首勝

甲一男籃周日（15日）頭場，6連敗的晉龍WTS打出士氣波，以83：77擊敗建龍飛馬，迎來升班後首勝，明年1月8日將硬撼南華。

已經6連敗的晉龍WTS，今場明顯有備而來，外援湯馬士表現活躍，頻頻殺入籃底連轟8分，加上區浩軒快攻上籃及一記中投得分，開段即打出12：2迫使對手叫暫停。周健宏中投得分及外援侯斯頓「and 1」為建龍飛馬稍稍追近，惟晉龍WTS外線爆發，安家仲、區浩軒、羅卓熙連入三分球拋離16分，建龍飛馬雖有李旭川、張馳岳、劉家傑先後回敬三分波，仍以16：26落後。

建龍飛馬第2節加強防守，周健宏「long 2」，鍾俊昇偷球一條龍上籃，收窄至個位數分差。之後晉龍WTS由區浩軒和羅卓熙聯手打出7：0攻勢，侯斯頓正面挑戰湯馬士轟入三分波，但後者隨即「answer 3」，之後又接應安家仲傳送大力入樽，為球隊增添士氣。建龍飛馬臨完半場前有馮嘉豪底角三分，另有張馳岳壓哨轟入三分，力追至36：45。

今場可見晉龍WTS默契提升不少，負責串連的羅卓熙亦應記一功，換邊後他轟入底角三分，之後連續助攻湯馬士入樽及李嘉煒籃底得分，帶領球隊領先至60：42。建龍飛馬及時回神，劉家傑命中兩記三分波後，再有侯斯頓「背靠背」三分，單節轟14分，追至58：64。

比賽一度因分牌問題暫停10分鐘，晉龍決勝節延續氣勢9：2攻勢拉開至73：60。建龍飛馬尾段力挽狂瀾，劉家傑和張馳岳各轟7分及5分，後者再兩度助攻鍾俊昇得4分，最後分半鐘追至僅落後4分。晉龍WTS最終穩住勝局，以83：77順利「開齋」。