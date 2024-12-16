無敵手！何詩蓓世泳賽200自衞冕成功

何詩蓓於匈牙利布達佩斯舉行的世界短池游泳錦標賽壓軸賽日再出場，香港時間周一凌晨出戰女子200米自由泳決賽，以由頭帶到尾的姿態，造出1秒分50秒62佳績而力壓對手，成功衞冕金牌，而且創下3年來最快時間，破1分51秒內的大關再創生涯高峰，非常犀利。

這塊金牌不但對27歲面臨退役考慮的何詩蓓（Siobhan）有如打了一支強心針，證明她依然實力非凡，而她所造出的時間更是個人歷來第2快、世界歷來第3快；僅次於她自己於2021年於阿聯酋所創的世界紀錄（1秒分50秒31），以及瑞典名將史祖絲當（1秒分50秒43），較她早前在世界盃3站戴上「Triple crown」的時間更快。再者，史上僅有她和史祖絲當兩人曾衝破1分51秒內的大關，今次亦只是第6次，力證她在此項短池賽的「世一」之位屹立不搖。

歷來女子200米自由泳短池成績排名

1.何詩蓓/1秒分50秒31/2021年世界賽(WR世界紀錄)

2.史祖絲當/1秒分50秒43/2017年世界盃

3.何詩蓓/1秒分50秒62/2024年世界賽

4.何詩蓓/1秒分50秒65/2021年ISL世界游泳聯賽

5.何詩蓓/1秒分50秒66/2021年ISL世界游泳聯賽

來源:WORLD AQUATICS

日前在100自獲第5名的何詩蓓，於200自初賽亦是以第5名晉級。到決賽她拿出真功夫，起跳反應最快，第一轉塘已領先，後面的加拿大泳手夏維及澳洲的巴利絲達追趕，惟Siobhan中段加速保持勢頭，節節領先，最終以0.87秒優勢力壓夏維，贏得清脆俐落。

巴黎奧運奪得兩銅後，何詩蓓表示游畢今次匈牙利世錦賽後，會給多年來南征北討的自己放一個3至4個月的長假，並思考自己未來的去向，不排除會考慮退役。而她完成此行後將回港，本月18日將出席贊助商活動，屆時或有機會談及未來發展及計畫。