曼聯「奇迹2分鐘」反勝曼城　艾摩廉時代降臨

周一(16日)凌晨英超「曼市打吡」峰迴路轉，曼聯喺完場前上演「奇迹2分鐘」，絕地連轟2球作客2比1反勝曼城。呢場經典被譽為魯賓艾摩廉執教曼聯後標誌性勝利，有望成為「紅魔鬼」復興起點，艾摩廉亦成為傳奇費格遜後，史上第2個首場「曼市打吡」即贏波嘅曼聯領隊。

賽前2連敗嘅曼聯，開波14分鐘就有美臣蒙特傷出，不過仍然同曼城互有攻守，可惜喺36分鐘再次喺角球防守出錯，被加華度爾輕鬆跳起頂入。曼聯下半場加強攻勢有唔少機會，但阿密特迪亞路刁鑽頭槌同般奴費南迪斯單刀射門都無功而還。

永不言敗嘅曼聯完場前出現「奇迹2分鐘」，阿密特截到馬菲奧斯紐尼斯「自殺式」回傳，紐尼斯情急回防禁區內將佢踢跌，般奴費南迪斯操刀12碼追平，當時已經88分鐘。唔夠2分鐘後，阿密特接應長傳突破越位，挑過出迎嘅艾達臣摩拉斯射入空門，為曼聯戲劇性反勝2比1。

艾摩廉賽後表示呢場勝利好有象徵性：「太神奇！我覺得我哋值得贏波，今場好難踢，但球員到最後一刻都保持信念，最後喺『費格遜時間』施展魔法。呢場贏波意義重大，可以改變大家對曼聯嘅觀感，容許我哋慶祝10分鐘，之後要準備好下一場比賽。」

曼聯歷史上，只有費格遜曾經喺執教後第1場「曼市打吡」贏波，艾摩廉就成為第2人，而呢位葡萄牙主帥上個月仍執教士砵亭嗰陣，亦喺歐聯4比1大炒曼城，成為「哥帥剋星」。曼城再輸後，近11場比賽只得1勝2和8負，繼續沉淪。