短池世錦賽刷新30個世績　華殊麥恩杜殊鬥搶鏡

一連六天的世界短池游泳錦標賽周日（15日）在布達佩斯落幕，煞科日繼續產生多項世界紀錄，今屆累計刷新了30個世績寫下歷史新高，而世界泳聯共發出710萬美元的獎金，創下了116年歷史上的最高金額。

正所謂「重賞之下必有勇夫」，今屆短池世錦賽連日來世界紀錄破不停，整個比賽刷新了30個世績，其中美國的華殊改寫了11個(包括個人項目9個及2個接力項目)。她賽後坦言:「我真的很高興（世界泳聯）回饋社會，讓運動員實現他們的夢想，無論我們是否喜歡，獎金完全是一種激勵人心游得更快的動力。這項運動正在發展，很高興我可成為成長的一部份。」她在女子50米自由泳以破世績的22秒83奪冠，迎來個人項目今屆第9個世界紀錄；賽後當選比賽的最佳女泳手，實至名歸。

至於今屆世錦賽最佳男泳手則由瑞士的邦迪奪得，他個人贏得50米及100米蝶泳和100米混合泳三面金牌兼兩破(蝶泳)世界紀錄，表現搶鏡。

講到今季表現最耀眼的當然是巴黎奧運3金得主的加拿大天才少女麥恩杜殊，她在煞科日參加副項的200米背泳，力逼美國的史密芙，最終以1分59秒96屈居亞席，但這個時間打破了世青紀錄，而她今屆在400自、200蝶、400混合泳均以破世界紀錄的時間奪金，賽後當選世界泳聯年度最佳女泳手。至於年度最佳男泳手則由巴黎奧運個人贏得4面金牌的法國飛魚馬查特順利當選。

在煞科日上，美國的史密芙在200米背泳以1分58秒04奪冠兼打破世界紀錄，並且實現同屆包辦了三項背泳金牌的成就，而她在壓軸的4X100米混合接力項目，擔任首棒的她在蛙泳游出54秒02再打破100蛙世績，相當厲害。經過連日來激烈爭逐後，美國以18金13銀8銅共奪39面獎牌，成為今屆大贏家；中國隊則獲3金1銀1銅於金牌榜位列第4。