21歲雷佩凡生涯首奪職業賽　成第3位「00後」冠軍

世界排名84位的雷佩凡周日(15日)在蘇格蘭桌球公開賽上演的「00後中國打吡」決戰，以9比5戰勝吳宜澤，奪得生涯首個排名賽冠軍，寫下歷史。他成為第9位贏得職業排名賽冠軍的中國球手，也是第3位「00後」球手奪排名賽冠軍。

過去在排名賽從未躋身過前16的雷佩凡，今個比賽大爆發，先後淘汰多位世界名將包括「魔術師」梅菲、冰咸、霍特及麥克艾倫等，繼而在決賽對戰同胞吳宜澤進行「中國打吡」，這也是首次由出生於21世紀的球手爭逐冠軍。雷佩凡全場打出五桿50+，至第14局再「起迫」打出一Cue62度，奠定勝局。

21歲的雷佩凡可獲得10萬英鎊冠軍獎金，其世界排名將升至43位，他賽後坦言：「坦白講，奪冠的感覺實在是太意外，一開始我只想做到比之前好一點的成績，過去最佳成績是16強，達到這個階段已經滿足，所以我後段打起來沒有壓力，沒有想太多。」

他續稱:「最後一局對我的心理上很大考驗，我一直想如果能夠打好這一桿，就能贏冠軍，但我要自己保持冷靜，為每一桿都要做好準備。我和吳宜澤是10年來的好朋友，這是我們第一次在職業賽上交手，這顯得更特別。」