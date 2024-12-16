加拿祖、福仔離奇被飛　同曼聯軍情外洩有關？

曼聯喺「曼市打吡」反勝曼城後，全隊上下歡天喜地，不過拉舒福特同阿歷真度加拿祖就成為「輸家」，兩大球星今場喺「冇傷冇病」情況下被飛起，連20人大軍名單都冇份入圍，相當離奇。有傳兩人係曼聯陣容提早外洩嘅元兇，不過魯賓艾摩廉就否認佢哋有紀律問題。

加拿祖同「福仔」冇份入大軍名單令球迷震驚，艾摩廉賽後解釋：「呢個決定唔關紀律問題，下星期又係新開始，佢哋要為自己位置戰鬥。今場證明曼聯可以冇任何球員，只要團結一致都有能力贏波。」事實上，艾摩廉喺賽前亦有一番耐人尋味嘅解釋：「決定純粹係我個人判斷，我會留意所有事情，包括球員食啲乜、比賽日着咩衫...所有嘅事，我自己判斷後會作出決定，我有好多球員可以選擇。」

英超比賽正選陣容，通常係開波前75分鐘先公布，不過曼聯今場正選名單，竟然前一晚就喺網上流出，而且資料完全準確，令球迷懷疑加拿祖同「福仔」同事件有關。對於軍情外洩問題，艾摩廉賽後表示難以控制：「我知道呢個故事，但我唔知點解，軍情外洩問題冇得解決，因為球會有好多人，球員可以同經理人或者朋友講，冇辦法追查，比賽都要繼續踢，就睇下下一場會唔會有正選名單流出。」