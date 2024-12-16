賀歲盃　世界明星隊見面會及賽事門券周二發售

萬眾期待的蛇年賀歲盃，將於來年2月1日（大年初四）在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，主辦單位周一（16日）公布，世界明星隊見面會及賽事門券將於周二（17日）上午10時正起公開發售。

主辦單位表示，周二除了會在FWD MAX生活體驗平台及購票通，發售比賽門票外，亦會在購票通出售世界明星隊見面會套票，套票票價為港幣2,888元，包括1張賀歲盃$480門票，每張套票需支付港幣30元手續費。購買此套票的球迷可出席1月31日，由上午11時至12時30分，每節15分鐘，在香港君悅酒店舉行的世界明星隊見面會，除了卡卡因航班問題未能現身，其餘球員俱悉數亮相。

今屆世界明星隊星光熠熠，包括首次來港的2007年金球獎得主卡卡、2002年世界盃冠軍巴西隊骨幹成員卡富、盧斯奧、李華度，以及施治和史高斯等英超名宿，雖然杜奧巴、馬斯查蘭奴及禾確特未能出戰，但主辦單位日前已宣布，夏薩特、艾殊利高爾和沙格拿將會加入世界明星隊。至於香港明星隊，則有黃洋、林嘉緯、盧均宜、陳偉豪、陳肇麒等本地名將助陣。

【賽事資料】

日期：2025年2月1日 （年初四）

時間：晚上8時

對戰球隊：世界明星隊 對 香港明星隊

地點：香港大球場

票價：港幣380元、 480元、780元、980元及1,280元

【世界明星隊見面會資料】

日期：2025年1月31日 (年初三)

時間：上午11時至12時30分，每節15分鐘

地點：香港君悅酒店

套票票價：港幣2,888元，包含「FWD富衛保險賀歲盃2025」$480門票1張

(每張套票需支付 港幣30元手續費)