【英超】般茅夠惡等開餐

今晚英超獨腳戲，般尼茅夫主場硬撼韋斯咸。「般茅」3連勝弗到震，加上向來靠主場搵食，強如曼城同阿仙奴都輸波而回，又點會驚客場腳軟嘅「錘仔幫」呢？主勝梗係捧得過。（Now 621周二凌晨4時直播）

般尼茅夫近況確係唔錯，捱過季初頭8場僅2勝嘅低潮後，近8場豪取5勝1和2負，其中近3場全部贏晒，包括上場作客葉士域治，大部分時間落後下，竟然喺末段連入兩粒反勝，贏得咁熱血士氣梗係高昂。

事實上「般茅」喺主帥伊拉奧拿帶領下，踢法相當進取，尤其主場出擊更加惡氣十足，單計近5次主場獲得4勝1負，連曼城同阿仙奴呢啲爭標分子，造訪呢個球場都要擺低3分，演出極有保證，加上祖斯甸古華特一眾進攻球員信心爆棚，面對防守脆弱嘅韋斯咸，自然大把「開餐」機會。

另邊廂，韋斯咸雖然上場贏波止血，但對手只係尾2嘅狼隊，不足為據，而且嗰場撞正米查利安東尼奧因車禍斷腳，激發球員打爭氣波，不過呢位箭頭繼續缺陣，左閘艾馬臣柏美尼亦要坐波監，令本身已經唔多穩陣嘅防線，弱上加弱。此外「錘仔幫」客場表現例打折扣，各項賽事近4場作客，只得1勝3負，遇上主場特醒嘅般茅，實冇運行，主勝有計。

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