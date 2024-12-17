史達寧入冷宮　無意提早返車路士

阿仙奴近期進攻乏力，連續3場聯賽未有「生波」入球，不過夏天借用嘅翼鋒史達寧，仍然未受重用，有傳呢位英格蘭球星將會喺1月提早結束外借，但據英國《標準報》消息，史達寧決心留隊爭逐上陣機會，否認提早返車路士傳聞。

史達寧季前突然被車路士放棄，並喺轉會死線日以借用身份加盟阿仙奴，同昔日曼城教練阿迪達重逢，不過佢今季未獲阿迪達重用，喺英超只踢過2場正選加4次後備上陣，因此傳出1月離隊消息。不過《標準報》透露，史達寧認為自己有能力爭取上陣，而且阿仙奴仍喺4項賽事角逐，相信自己機會終會來臨，所以會繼續留隊。

阿迪達日前解釋未有更多起用史達寧嘅原因：「有時有講時機，對於未能畀史達寧更多上陣我都好難過，今季我9成換人，都係因為傷患、防止傷患或者畀球員休息，好少機會用戰術原因換人。史達寧對球隊會有好嘅影響力，亦好有決心，我都希望扭轉情況。」

史達寧今季2輪英聯盃都係正選上陣，包括9月對保頓攻入轉會後唯一入球，周四(19日)凌晨英聯盃8強迎戰水晶宮，史達寧好大機會再以正選身份披甲。