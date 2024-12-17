世界殘疾人保齡球賽下月上演　陳浩源何宛淇籲公眾撐場

「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」將於來年1月17至24日，假啟德體育園Top Bowl上演，主辦單位周二（17日）在奧海城二期地下活動大堂，舉行賽事新聞發佈會暨殘疾人保齡球體驗開幕典禮，有份亮相的何宛淇和陳浩源，呼籲公眾踴躍入場觀看賽事。

今屆賽事為香港首個，獲「M」品牌贊助的殘疾人體育比賽，暫時有18個國家或地區，約190名選手參加，包括香港、美國及馬來西亞等，而港隊則派出22人出戰。賽事分7個組別，TPB1、TPB2及TPB3為3個不同程度的視障運動員組別；TPB4將分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員組別；TPB8、TPB9及TPB10則依次為輪椅運動員、下肢殘疾運動員及上肢殘疾運動員組別。

是日出席嘉賓陣容鼎盛，除了將出戰這項賽事的港隊成員，陳浩源、何宛淇以及香港保齡球名將胡兆康亦有亮相，並親身試玩保齡球，場面歡愉。

胡兆康來年1月會坐鎮主場，參加「IBF保齡球世界杯」，他表示港隊早前赴卡塔爾出戰公開賽，現正全力備戰來年初舉行的世界杯，並透露他們將獲安排到Top Bowl練習，提早適應場地：「我們賽前可以在Top Bowl舉行多於10次訓練，實際數字仍有待總會與場地安排，最快下周四（26日）可以到該處訓練，而且能夠比其他對手早試場，絕對有優勢。」

「康仔」續指港隊會在世界杯出戰4人隊際賽，惟名單有待落實，並盼望隊友放開懷抱，表現自我：「我們上年尾贏過世錦賽3人賽金牌，加上今次是主場出擊，難免會有壓力，希望大家練習之餘，不忘放鬆心情，好好享受比賽氣氛便可。」談到Top Bowl落成後，對香港保齡球發展有多大幫助，「康仔」期望吸引更多市民接觸這項運動「多咗人玩，自然有多啲機會發掘全職運動員。」

去年在IBSA世界運動會，收穫兩面銀牌的TPB3組別選手張凱童，稱佔主場之利對他們有利，又形容Top Bowl場地硬件感到滿意：「球館燈光較柔和，令我感到舒服，而且地板比較平滑，適合輪椅運動員打球，球道設有LED屏幕，對球手更加方便，而且家人屆時會入場觀看比賽，令我非常期待。」

至於在剛過去的巴黎殘奧，勇奪兩金的何宛淇，就笑言對觀看這項賽事深感興趣：「我讀書時開始接觸保齡球，可惜因為球太重未能落場試玩，但我看見有保齡球機的外型，與硬地滾球的管道十分相似，令我對保齡球很感興趣。」

已退役的輪椅羽毛球名將陳浩源則提到，這個賽事是首個有「M」品牌認證的殘疾人體育賽事，意義重大，呼籲公眾入場觀賽：「我成為運動員16年，都未能在香港出戰國際賽，而且1月17日除了是賽事開幕的日子，也是我的生日，希望大家踴躍入場，支持一眾運動員，讓他們有主場之利。」

【賽事資料】

IBF世界殘疾人保齡球錦標賽

日期：2025年1月17至24日

地點：啟德體育園Top Bowl

門票費用：免費入場

參賽國家/地區（只列部分）：香港、澳門、美國、中華台北、馬來西亞及泰國