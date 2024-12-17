泰國青少年羽賽　林家滔全勝奪冠　港隊擸2金2銀2銅

泰國青少年國際挑戰賽於本月9日至15日假泰國中部巴吞他尼府舉行，香港青少年羽毛球隊奪得金、銀、銅牌各兩面成績，其中林家滔於U19男子單打奪冠，葉心悠亦於U15女子單打站上最高頒獎台。

泰國青少年羽賽獲19個國家及地區、共972名球手參賽，賽事分為U13、U15、U17及U19四個組別，共20個賽項。其中，U19男子單打賽事，上星期在韓國青少年賽獲得U19男單季軍的林家滔，本站以3號種子身份參戰。過關斬將闖入決賽，面對馬來西亞代表Kong Wei Xiang，林家滔以直落兩局21：16、21：15力挫對手，以一局不失姿態勇奪冠軍。

U15女子單打方面，在韓國青少年賽U15女單決賽飲恨得銀牌的葉心悠，本站以２號種子身份出戰，並同樣以不失一局的勇態晉級。決賽面對上屆賽事U15女雙冠軍成員之一、賽事頭號種子的泰國代表Nathida Buramart，在激戰逾75分鐘後，港將在決勝局加分戰勝出，以21：18、17：21及22：20擊敗東道主球手封后。

至於上一站韓國青少年賽勇奪U15男單冠軍的陳以熙，本站賽事同樣能夠躋身U15男單決賽，惜在決賽以12：21、18：21僅負頭號種子法國球手Mady Sow，收穫一面銀牌。陳以熙同時伙拍歐陽穎芝出戰U15混合雙打賽事，惜在準決賽直落兩局不敵韓國組合Kang Yong Ho和Min Chae Yoon，取得季軍。U13女子單打賽事，湛雯淇以頭號種子身份參賽，並以一局不失姿態晉級。決賽面對韓國球手Tae Yeon Kim，湛雯淇僅以局數1比2惜負，獲後銀牌。

U19混合雙打，張世成和朱穎姿曾在第二局淘汰２號種子東道主組合Attawut Sreepeaw和Pannawee Polyiam晉級。惜在準決賽面對另一泰國組合Pannawat Jamtubtim和Hathaithip Mijad，終以局數0比2惜負，獲得季軍。