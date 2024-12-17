羅拔臣英雄遲暮　加歷查建議紅軍簽般茅新星

利物浦左後衞安德魯羅拔臣上場英超對富咸，開賽17分鐘就領紅牌被逐，成為球隊失分罪人，紅軍名宿加歷查認為呢位30歲蘇格蘭國腳無復當年之勇，會方應於下月轉會市場重開後簽入左閘，並推薦般尼茅夫21歲新星米路斯卻基斯。

安德魯羅拔臣近年受傷患問題困擾，水準走下坡，近期更頻頻犯錯，成為防線「炸彈人」，加歷查忍無可忍，批評呢位左閘上仗表現屬於災難性：「羅拔臣回防太慢，導致失位被逼犯規拎紅牌，佢陷入低谷，利物浦現時缺乏副選左後衞，需要解決問題，應該考慮下月增兵。」

加歷查認為米路斯卻基斯屬於接替安德魯羅拔臣嘅最佳人選：「卻基斯今季表現出色，係唔錯左閘人選，當年李察曉士幫般尼茅夫簽入卻基斯，如今李察曉士已成為利物浦總監，佢可以出手為紅軍斟介卻基斯。」

米路斯卻基斯上年7月由荷甲球隊阿爾克馬爾加盟般尼茅夫，雖然上季英超上陣28場僅1次助攻，但今季有明顯進步，踢16場英超已入1球及2次助攻，般尼茅夫現時可以排英超第6位，佢功不可沒，估計呢位匈牙利國腳現時身價為2,000萬鎊(約1.97億港元)。

值得一提，利物浦中場蘇保斯拉爾同米路斯卻基斯屬於國家隊隊友，佢或者可以幫手遊說呢位新星加盟。