甲一 5人上雙 滿貫大勝漢友止連敗

甲一男籃周二（17日）修頓場館爆發激戰，滿貫展現爭勝決心，憑5人得分上雙，以93：62大勝漢友，終止兩連敗走勢，明年1月2日將迎戰崇德飛鷹。

滿貫近期連續不敵香港東方和南華士氣受挫，今場以蔡再懃、林俊光、米勒、方誠義、惠龍兒擔正，至於香港金牛外借控衞楊睿騏續因傷成座上客，漢友則派出黃裕杰、黃銘德、鄭錦興、蔡駿賢和托查摩利路斯迎戰。

滿貫甫開戰即搶攻，防守力度亦推至最高，上場對南華僅獲4分的米勒拒絕再當「箭靶」，頻頻殺入禁區，又大力入樽轟6分，加上蔡再懃裡外開弓取5分，不消4分鐘打出一段16：0。漢友靠外援托查摩利路斯罰球加三分波「止血」，但滿貫繼續猛攻，首節領先30：11。

第2節，托查摩利路斯挺身而出，以三分波、「拆你屋」轟進10分，包辦了漢友前4分鐘所有得分，不過形勢未有好轉，滿貫射手李琪連轟3球三分波，協助球隊維持逾20分領先優勢，惠龍兒、林俊光、方誠義亦把握起手機會得分，滿貫半場大幅領先54：29。

漢友換邊後展開反擊，蔡駿賢和黃裕杰合取11分，滿貫則長達7分鐘只憑惠龍兒得4分，漢友追至40：58。滿貫之後再有李琪命中三分波，米勒、林俊光則挑戰顏色地帶，打出9：2攻勢以70：46進入最後一節。

滿貫李琪轟入今場第5個三分波，米勒再來一記單手入樽，擴大領先優勢至32分。漢友此節中段更有托查摩利路斯先後吞下「U foul」和技術犯規被罰離場，錄得23分10籃板。比賽提早進入垃圾時間，漢友換上年輕陣容，蘇宗禧命中三分。滿貫控衞楊子豐弧頂轟進「三分彈」，其後助攻蕭瑋耀命中「long two」，協助球隊以93：62大勝一場。

滿貫今場有5人得分達雙位數，米勒貢獻「雙雙」20分、11個籃板，李琪手感火熱，三分球8射5中轟17分，惠龍兒取13分12籃板，蔡再懃收穫12分6助攻，林俊光亦有11分，另外今場滿貫亦提升罰球命中率至78％。漢友三分命中率被壓至20％（34射7中），托查摩利路斯取全隊最高23分，另有蔡駿賢轟3記三分波交出11分、10個籃板。

蔡再懃表示：「我們極需要一場大勝振奮士氣，之前兩場都是上半場和對手膠着，但下半場就無以為繼，發揮未如理想，今場打出我們擅長的壓迫防守，減少陣地戰，多作無球走動減少持球時間。」蔡再懃亦透露：「Ricky（楊睿騏）傷勢無大礙，但保險起見相信他會到附加賽才回歸。」