東亞外　6連勝！港隊大勝關島闖決賽周

香港大球場周二（17日）晚上舉行東亞足球錦標賽外圍賽決賽。由關島與港隊正面交鋒。最終港隊大勝5比0，殺入來年在南韓舉行的決賽周，兼錄得國際賽6連勝。

主場出擊的港隊，續由葉鴻輝把守最後一關，費蘭度、黃威及陳肇鈞控制中場，支援艾華頓及安永佳攻堅，艾華、吳宇曦以及上場傷出的祖連奴先列後備；至於關島，根列夫從後派牌，協助洛卡爭取入球。

開賽僅兩分鐘，港隊打開紀錄，陳肇鈞接應艾華頓罰球頂成1比0。12分鐘，艾華頓右路傳中，助攻尼高拉斯門前撞入，為港隊擴大比數。港隊其後繼續搶攻，11分鐘後，黃威橫傳，尼高拉斯被包圍下射斜，上半場補時階段，艾華頓禁區頂主射罰球高出，港隊半場領先2比0。

港隊換邊後調入吳宇曦，加強攻力，50分鐘隨即見效，吳宇曦左路壓入禁區後傳中，艾華頓門前射成3比0。3分鐘後，艾華頓右路傳入中間，助攻陳肇鈞撞入。領先4球的港隊得勢不饒人，64分鐘，周緣德斬入禁區，可惜陳肇鈞頂高。78分鐘，余在言開出角球，杜度頂成5比0，兼收穫個人首個國際賽入球。最終港隊贈關島「5蛋」，晉級來年在南韓舉行的決賽周，並錄得國際賽6連勝。