東亞外　陳肇鈞梅開二度：想大家記得我存在

香港大球場周二（17日）晚上舉行東亞足球錦標賽外圍賽決賽，最終港隊5球大勝關島，殺入決賽周，而中場陳肇鈞（Philip）今場梅開二度，賽後「Philip」表示冀藉今仗提醒大家他的「存在」，期待在新帥韋斯活靡下繼續為球隊貢獻。

1月在亞洲盃決賽周射入阿聯酋，相隔近1年再於國際賽取得入球，今場更兩度攻破對手大門，「Philip」賽後表示滿意自己的狀態，又形容年初亞洲盃結束後一度陷入自我懷疑，今場的入球證明了自己作為4料足球先生的「存在感」：「對住關島都好多入波機會，好彩兩球都把握到，『feel』到發揮出應有狀態。喺港隊都差唔多相隔1年冇入波，甚至喺安達臣在任尾段，對住啲強隊都冇乜點樣發揮到最好嘅自己，唔可以話係低潮，感覺上好似冇咗個『存在感』。我知自己仲有貨可以貢獻畀港隊，其實唔應該懷疑自己。希望喺度提番大家我嘅『存在』，話番畀大家知我係有呢個實力，希望嚟緊3月再多啲機會，我會一路去好好裝備。」

提到韋斯活領軍後似乎更傾向使用其他球員填補前場位置，令「Philip」的出場機會有所削弱，陳肇鈞表示信任新教練的戰術和陣容選擇，亦不介意自己於港隊的角色出現轉變：「可能教練覺得我把握力比較強，會擺我踢副鋒位置，當然仲有祖連奴，甚至乎會擺艾華頓去中間，有唔同攻擊型球員選擇。講真唔會擺焦點喺自己度，我唔太介意個輪換，都好信任教練嘅決定。最緊要係香港隊個進步符合預期，畀人睇到港隊對住東亞球隊都係可以入到波，睇下點樣磨合到啲默契出嚟。」陳肇鈞回顧自己的表現，認為過去一年的進步符合預期：「我唔想畀自己太大壓力，只係希望每場比賽中做到最好。」他表示無論外界的評論如何，都只會集中提升自己的表現，並努力幫助香港隊取得佳績。