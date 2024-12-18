雲尼斯奧斯膺世界足球先生　吐金球獎烏氣

皇家馬德里球星雲尼斯奧斯祖利亞，周三(18日)凌晨榮膺2024年「世界足球先生」(國際足協最佳男子球員)，力壓曼城中場洛迪卡斯簡迪當選，成為17年來首個獲得呢項最高殊榮嘅巴西球員。雲尼斯奧斯早前失落金球獎鬧出「杯葛風波」，今次得獎盡吐烏氣！

上季以24個入球帶領皇馬贏得歐聯同西甲冠軍，雲尼斯奧斯喺世界各國隊長(25%)、教練(25%)、傳媒(25%)、球迷(25%)投票下，以48分贏得「世界足球先生」，洛迪(43分)同祖迪比寧咸(37分)別得得到亞軍同季軍。雲尼斯奧斯成為史上第6個巴西球員贏得呢項殊榮，亦係2007年卡卡之後第1人。

24歲嘅雲尼斯奧斯領獎後表示：「我唔知由邊度講起，因為我走上呢個頒獎台睇落喺冇可能嘅事，我細個赤住腳踢波嘅地方，係被貧窮同犯罪包圍，依家企喺呢度意義重大。好多小朋友覺得所有事情都冇可能發生，我會成為佢哋嘅榜樣。」

10月份金球獎選舉，事前深信自己得獎嘅雲尼斯奧斯，得悉金球獎落入西班牙中場洛迪手上後，同所有皇馬代表一齊杯葛頒獎禮，引起軒然大波，有傳歐洲足協曾介入影響賽果。國際足協會長恩法天奴亦借機諷刺：「想知邊個係最佳球員，就應該睇國際足協。結果係所有人投票，而且全部公開、客觀同具包容性。」

【2024世界足球先生排名】

1 雲尼斯奧斯祖利亞 48分

2 洛迪卡斯簡迪 43分

3 祖迪比寧咸 37分

4 丹尼爾卡華積 31分

5 拉明耶馬 30分

6 美斯 25分

7 卻奧斯 18分

8 艾寧夏蘭特 18分

9 基利安麥巴比 14分

10 科利安華迪斯 8分