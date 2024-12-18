皇馬豐收！肥安獲最佳教練　5將入最佳陣容

正喺卡塔爾出戰洲際盃嘅皇家馬德里，喺今屆國際足協頒獎禮大豐收，除雲尼斯奧斯祖利亞贏得「世界足球先生」外，主帥安察洛堤亦順利奪得「最佳教練」，就連「最佳11人」都包辦5席，可以話係最大贏家。

相比起金球獎嘅拉隊缺席，皇馬喺國際足協頒獎禮就出晒風頭，最佳球員同教練獎都擸晒。最估唔嘅係，貴為贏歐聯次數最多教練嘅安察洛堤，今次原來係首奪國際足協最佳教練獎，佢喺2014年(輸畀勒夫)同2022年(輸畀史卡朗尼)都拎過第2位，今屆終於可以更上層樓。

安察洛堤表示：「好榮幸得到國際足協嘅認可，我要將呢個獎同皇馬、會長皮里茲以及一班間唔中聽話嘅球員分享，多謝屋企人同老婆帶畀我平靜同愛，我喺足球圈打滾48年，經歷過高山低谷，係家人令我一直保持強壯。」至於國際足協最佳11人陣容，皇馬有丹尼爾卡華積、魯迪格、卻奧斯、祖迪比寧咸同雲尼斯奧斯5將入圍。

國際足協頒獎禮得獎名單

最佳男子球員：雲尼斯奧斯祖利亞

最佳女子球員：邦瑪迪

最佳男子教練：安察洛堤

最佳女子教練：希耶絲

最佳男子門將：達米安馬天尼斯

最佳女子門將：艾莉莎納荷

普斯卡斯獎：阿歷真度加拿祖

最佳11人：

達米安馬天尼斯

丹尼爾卡華積●魯迪格●魯賓迪亞斯●威廉沙列巴

祖迪比寧咸●洛迪卡斯簡迪●卻奧斯

拉明耶馬●艾寧夏蘭特●雲尼斯奧斯祖利亞