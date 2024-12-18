震撼！拉舒福特發表離隊宣言　拒讓壞情況惡化

曼聯喺英超「曼市打吡」贏波後，被棄用嘅拉舒福特周三(18日)投下震撼彈，佢喺一個專訪入面發表「離隊宣言」，聲言已經做好準備迎接新挑戰，而且因為對曼聯感情深厚，所以拒絕令「壞情況惡化」，承諾離開曼聯後唔會講球會任何壞話，準備離隊嘅態度非常明確。

拉舒福特日前去曼徹斯特一間學校派禮物，並接受著名記者Henry Winter專訪，期間呢位前鋒盡訴心中情。對於喺「曼市打吡」被踢出大軍名單，拉舒福特表示：「情況令人沮喪，但已經發生咗，而且曼聯贏波，我哋要繼續前進，人愈大就愈能夠面對挫折。」

近日盛傳曼聯打算將拉舒福特賣走，27歲嘅「福仔」嘅回應竟然係接受：「就我個人而言，我已經準備好接受新挑戰、打開足球新一頁。當我離開(曼聯)，我唔會有任何不忿，你唔會聽到我講曼聯任何壞話，呢個就係我。如果我知道情況已經好差，就唔會睇住佢惡化，我睇到其他球員點樣(反面)離開，我唔想成為當中一員。」

拉舒福特今季各項賽事有7個入波，同海倫並列隊中次席射手，僅次於入8球嘅阿歷真度加拿祖。「福仔」上年先同曼聯續約至2028年，據報周薪高達32.5萬鎊，由於人工太高，預計曼聯只要收取4,000萬鎊轉會費就願意放人，之前一直有傳法甲豪門巴黎聖日耳門對佢有興趣。