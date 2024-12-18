加拿祖變「辛祖2.0」　馬體會趁機邀請回巢

曼聯上年11月英超對愛華頓，阿歷真度加拿祖以倒掛金勾入波，獲國際足協頒發代表最佳金球嘅「普斯卡斯獎」，但呢位20歲阿根廷國腳前途亮起紅燈，根據英國《太陽報》爆料，加拿祖上仗被紅魔鬼新帥魯賓艾摩廉打入冷宮，隨時步查頓辛祖後塵被棄用，西甲勁旅馬德里體育會趁機挖角，力邀加拿祖回巢。

坦哈格及看守主帥雲尼斯達萊今季執教曼聯期間，阿歷真度加拿祖獲得重用，期間各項賽事有7球進帳，但魯賓艾摩廉接手領軍後，呢位新星逐漸失寵，6次上陣入1球，上場英超「曼市打吡」更加同拉舒福特一齊落選大軍名單。

魯賓艾摩廉解釋話，根據球員操練情況揀選出賽人腳，暗示2人表現唔符合要求，加上同樣司職翼鋒嘅阿密特迪亞路大勇，令加拿祖重要性大減。

拉舒福特自爆打算離隊後，據悉馬體會開始留意加拿祖情況，想趁機簽入佢。加拿祖喺馬德里出世，曾於2015至20年喺馬體會青年軍受訓，其後轉投曼聯，會方對呢位青訓產品念念不忘，加上教練施蒙尼係阿根廷人，對同胞加拿祖情有獨鍾，希望佢回巢。

事實上，馬體會由施蒙尼領軍多年，已建立龐大「阿根廷幫」勢力，包括今夏豪花9,500萬歐元(約7.7億港元)收購曼城射手祖利安艾華利斯，似乎想順勢招攬加拿祖，打造阿根廷鋒線。