車路士證實烏克蘭翼鋒梅迪歷，因10月底藥檢「肥佬」被暫時性停賽，據報梅迪歷尿液中驗出嘅禁藥，同俄羅斯網球天后舒拉寶娃喺2016年一樣，都係一種叫米曲胼嘅藥物，近年唔少東歐運動員都衰喺米曲胼手上，而且停賽時間斷年計！

舒拉寶娃當年辯稱有家族遺傳糖尿病迹象，所以喺醫生處方下長期服食，而米曲胼係同年先被列入世界反興奮劑組織(WADA)禁藥名單，所以舒拉寶娃並冇為意，呢位網球天后原本被罰停賽2年，但上訴後獲減刑至15個月。

梅迪歷藥檢「肥佬」後，發聲明表示自己對禁藥全不知情：「呢個消息令我非常震驚，我完全唔知自己用咗禁藥或違反任何條例，我正配合團隊去調查點解呢件事會發生，希望我可以盡快重返球場。」

近年唔少運動員都被驗出服用米曲胼，摔角選手Tamerlan Tagziev、冰壺名將Alexander Krushelnitskiy、獨木舟運動員Oleksandr Senkevych都被罰停賽4年，哈薩克國腳艾比簡喺2年前亦被驗出曾服用米曲胼而停賽3年。