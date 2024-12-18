巴塞「死線」臨近　奧莫下月隨時自由身走人

丹尼爾奧莫今季為巴塞隆拿上陣14場入6球及1次助攻。(Getty Images)

巴塞隆拿又面臨「註冊危機」，中場主將丹尼爾奧莫嘅臨時註冊資格將於月底屆滿，球會必須執靚盤數，以符合西甲賽會要求，先至可以重新為佢註冊，否則呢位西班牙國腳明年就無法上陣。根據合約，一旦奧莫未能註冊，佢可以自由身離隊，意味巴塞隆拿白白損失5,000萬歐元(約4.1億港元)轉會費，令財政雪上加霜。

巴塞隆拿今夏斥資5,000萬歐元向RB萊比錫收購丹尼爾奧莫，當時已因為財政超標，一度無法為佢註冊，導致缺陣開季首2場比賽，其後以中堅安達斯基斯坦臣重傷長抖為理由，使用「緊急球員條款」為奧莫註冊，但條款將於月底屆滿，丹尼爾奧莫再次面臨失去西甲球員資格。

據悉巴塞隆拿準備下月冬季轉會市場重開後，立即出售部份球員，以節省開支，同時亦可能透過財技增加收入，希望令財政符合要求，為奧莫註冊。至於幾時成事仍然係未知之數，丹尼爾奧莫可能缺陣下月部分比賽，最壞情況係離隊。

丹尼爾奧莫今季為巴塞上陣14場入6球及1次助攻，如果佢無法披甲，勢必削弱球隊攻力。