何詩蓓世錦賽凱旋分享喜悅　大假休息後再作未來打算

兩日前在布達佩斯短池游泳世錦賽200米自由泳奪金、達成三連冠的何詩蓓（Siobhan），昨日返港作息，並於周三（18日）現身友邦嘉年華社區慶祝活動，與支持者分享喜悅及舉行簽名會，這位27歲「超級女飛魚」表示：「未來動向需要時間去規劃，目前只想好好享受沒有賽程的日子，做自己想做的事。」

何詩蓓在活動上於年輕的精英泳手交流互動，其後進行簽名會，為支持者簽名及合照，慶功大會上的她笑容常掛，彷彿已經準備好迎接長假時光。對於今年緊密的賽程，Siobhan坦言感到疲勞：「就像沒有停過比賽一樣，雖然有得有失但都很難忘，其中最特別的，莫過於奧運的經歷，深刻感受到家人和香港觀眾對我的支持。」

何詩蓓於早前的短池世錦賽100米自由泳取得第四名，對此她未感失望：「始終自己的短衝能力不及以往，所以完賽後展望之後的比賽，在幾天時間內作出調整，以平常心應對才是首要。」她補充道：「出戰200米自由泳之前，自己沒想過是否要贏冠軍，不想因為這些而導致緊張影響表現，只想集中精神游到1分51秒以內，最後很開心做到，更贏到冠軍。」

Siobhan早前於長池200自奪得首個世界冠軍，如今在短池亦取得相同項目冠軍，她對同年達到此成績感到非常特別，惟她又表示未來會否繼續作戰仍是未知之數：「隨着年紀增長，不確定自己的身體負荷能力，是否能繼續應付高強度的訓練，但我依然很喜歡游泳及比賽，未來會尋找更加有效率的訓練方法，『train smart』 而不是『train harder』。」

何詩蓓透露昨日返港後花了14個小時睡覺，感到非常疲累，被問及未來計劃，Siobhan直言：「自己游泳這麼多年，會否繼續下去，不能一時之間作出決定，需要休息一段時間，再認真考慮將來去向。接下來的聖誕長假會跟家人一起，好好享受沒有賽程的日子，做自己想做的事。」