實力懸殊輪換都夠殺　利物浦大盤好路

英聯盃8強賽事，力爭衞冕嘅利物浦作客修咸頓，兩隊實力有一大段距離，英超榜首利物浦踢英聯盃，即使派出部分副選落場，但踢法反而更開放，近2圈合共轟入8球，預料今仗亦會強攻對手。至於修咸頓主場比賽多數有波入，加上近4次對利物浦，有3次總入球開4球或以上，包括上月英超主場以2比3不敵「紅軍」，不妨再捧中位數3.5球嘅入球大。（無綫myTV Super周四凌晨4時直播）

利物浦上場英超僅打和富咸2比2，好大程度上因為開賽17分鐘已有左後衞安德魯羅拔臣被逐，大部分時間踢少1人，執番1分已經有交代。由於「紅軍」上仗耗力甚大，相信領隊施洛今仗會輪換陣容，幸好副選人腳具備質素，對於球隊整體發揮影響不大，近2圈英聯盃半力出擊，分別以5比1大勝韋斯咸，以及贏白禮頓3比2，更何況今場對手只係英超榜尾修咸頓，利物浦入波機會相當大。

至於修咸頓雖然成績差，但主場遇上強隊，並不畏縮，包括上月底英超對利物浦，一度領先2比1，可惜比賽末段被判罰12碼，倒輸2比3，雖敗不辱，其後迎戰車路士亦有波入，近7次主場比賽有6次取得入球，可見「聖人」攻力不俗，今仗就算輸波，都應該有力破蛋。不過，修咸頓防線太脆弱，近3場主場合共失13球，難以抵擋利物浦攻勢，預料會再次大手交易。

更多賠率：