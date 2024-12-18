皇巴傳奇出席賽前記招　費高：期待球迷坐爆大球場

「傳奇球星表演賽系列 - 皇馬球星 vs 巴塞傳奇」將於周五（20日）假香港大球場舉行，逾30位曾效力西甲球會皇家馬德里及巴塞隆拿的傳奇名宿將會來港獻技；大會周三（18日）於灣仔合和酒店舉行賽前記招為表演賽造勢，而一眾參賽傳奇球星亦有分享來港感受及賽前部署，皇馬球星隊的隊長費高（Luis Figo）表示急不及待與香港球迷見面，期待比賽當日出現全場滿座的盛况。

率先到埗的球星周三（18日）晚上於酒店賽前記招會見傳媒，其中包括皇馬名宿費高（Luis Figo）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、奧雲（Michael Owen）、摩連迪斯（Fernando Morientes），以及巴塞傳奇佩奧爾（Carles Puyol）、古華特（Patrick Kluivert）等，而作為表演賽焦點之一的「大帝」亨利、沙維則未有現身。

是日會上除了進行交換球衣及祝酒儀式之外，兩隊亦有派出球員代表分享來港感受及備戰狀況，皇馬球星隊的隊長費高接受採訪時，表示相當期待與香港球迷見面：「來到香港真的很高興，感謝主辦方的邀請。我們希望能在滿座的大球場中，為大家呈現一場精彩的賽事，讓每一位球迷都能享受比賽的氛圍。」費高又認為香港球迷對於足球的狂熱讓人印象深刻，渴望和隊友在比賽中重溫這份熱情：「在2003年我首次隨球隊來港，那次的旅程非常美好，香港球迷的支持和熱愛讓我對這裡印象深刻，讓我每次來都感到非常高興。」作為西班牙經典的「國家打吡」，費高表示會盡力回饋球迷支持：「這表演賽的娛樂性和緊張感相信會很高，我們希望能在這場足球賽中，給球迷帶來快樂難忘的回憶。」

另外，大會亦特別為此製作賽事限量紀念品供球迷選購留念，並於會上率先公開的紀念品包括衛衣、帆布袋、棒球帽、T恤、圍巾，及紀念毛巾等，並加入富有香港大球場特色的設計，別具收藏意義，主辦單位代表Dominic Choi亦透露明年啟德體育園落成後，將有機會邀請更多世界級球隊來港獻技，詳情將適時公布。

值得一提的是，兩隊球星亦會於周四（19日）出席大會安排的歡迎晚宴及3場球星見面會，每位購買見面會套票的球迷，將有機會與每位傳奇球員近距離接觸，並獲得簽名及一對一合影，3組出席的球員包括亨利、佩奧爾、費高，及沙維等，套票要價6880港元，包括1張2480港元的門票；而表演賽門票票價由680港元至2480港元不等，目前已於網上門票預訂平台Klook開售，預計屆時將吸引過萬名球迷入場支持。