EASL首勝！香港東方主場勇挫生力啤酒人　林爵華搶鏡

香港東方主場舉辦的EASL東亞超級聯賽，周三（18日）晚再臨灣仔修頓場館上演，東方憑林爵華收穫全隊最高的19分打出驚喜，最終以71：62勇挫菲律賓的生力啤酒人，收穫賽事首勝，戰績暫錄1勝2負排名小組第四位。香港東方下場於明年1月7日繼續主場出擊，對陣南韓的水原音速彈。

香港東方今季將三度交手生力啤酒人，包括EASL的主、客場兩仗，以及周日（22日）的PBA專員盃一戰。今場賽事吸引大批香港球迷到場，現場近9成入座，不過亦有不少菲律賓球迷專程入場為客隊打氣。同時亦有部分菲律賓球迷入場支持客隊。

香港東方派出麥洛連、陳兆榮、楊和，以及首度參戰EASL的澳籍小前鋒白蘭基利和內地中鋒主昊；至於外援奇勒受傷未能及時復出，常規主力梁嘉顯和蘇利文等將則未有披甲上陣。

香港東方由麥洛連和主昊組成「雙塔陣」，強攻顏色地帶奏效，初段打出8：2。麥洛連與對方主力大前鋒鍾絲（Torren Jones）頭部相撞，後者被「冚爆」鼻骨流血不止被替下場。東方憑楊和、白蘭基利外圍發炮，以及林爵華射入壓哨「3+1」，首節完領先28：14。

次節中鋒麥洛連退下火線暫休，換出卜聿揚，惟被對手針對性部署，上陣不到6分鐘即錄得4犯，加上鍾絲處理傷勢後回場，強打卜聿揚得手比出「Too Small」手勢。比賽中段張延隆截停對手推進快攻吞「U foul」，巴拿莫域使用挑戰成功，球證改判打手犯規。其後梁兆華、麥洛連相繼轟入三分彈，楊和亦有得分進帳，「藍軍」半場領先48：34。

轉邊後，兩軍外圍手感不佳，單節比數僅為14：12，香港東方第三節完以60：48繼續保持領先地位。決勝節初段生力啤酒人打出10：0攻勢，一度追至2分差距。反觀東方手感降溫，緊急叫停比賽調整，並派出張文平增加防守活力。回場後林爵華挺身而出，連袋5分穩定局勢，眾將打出11：0攻勢回擊對手。客隊收復失地未果，終場東方以71：62勝出，成功在EASL開齋。

數據方面，林爵華上陣僅20分鐘，罰球8射7中，高效轟入全場最高的19分；麥洛連貢獻16分、17個籃板「雙雙」，楊和亦有11分進帳。生力啤酒人則由本地中鋒法哈度（June Mar Fajardo）及外援鍾絲各轟最高的19分。