ATP新生代年終賽開打　商竣程分組賽首場失利

於沙特阿拉伯舉行的ATP新生代總決賽（Next Generation ATP Finals），周三（18日）晚展開一連5日激戰，首位奪得出戰資格的中國男網新星商竣程，首場分組賽以盤數1比3不敵法國球手Luca Van Assche，下一場將對美國的Nishesh Basavareddy爭出線資格。

商竣程上月強勢入圍年度最佳新人最後2強，惟最終由捷克的文錫（Jakub Mensik）當選，但仍以世界排名第50的成績，奪得年終賽僅有的8個名額其中一席。新生代總決賽由世界排名前8的21歲以下球手參戰，首階段分為紅、藍兩組競賽，商竣程被列入紅組，而頭號種子、世界排名第20的法國新星費斯（Arthur Fils）則列入藍組。

商竣程首戰面對世界排名第128位的Luca Van Assche，兩人生涯首度交手，首盤打得激烈，鬥至「搶七」才分出勝負，法國球手把握機會以3：4先贏一盤。次盤商竣程主動進攻，以4：2扳回一城，惟其後的兩盤不慎連失兩個發球局，未能扭轉局勢下連輸兩盤1：4及3：4，最終以盤數1比3告負。

至於費斯揭幕戰以盤數2比3（4：3、2：4、1：4、4：1、1：4）爆冷不敵排名最低的巴西球手Joao Fonseca。