羽毛球總會周年大會　港將獲獎賞60萬

2024年即將過去，香港羽毛球代表隊今年曾征戰巴黎奧運及連串國際賽，為港爭光，中國香港羽毛球總會周三（18日）於銅鑼灣舉行周年同人大會，表揚運動員的努力，更發放超過60萬元獎金以作嘉許鼓勵。

羽總為鼓勵運動員，一如以往，頒發年度國際賽羽總獎勵金予34名球員，包括鄧俊文、謝影雪、李卓耀、伍家朗、楊雅婷、楊霈霖、盧善恩、李晉熙、吳芷柔、吳英倫等，合共超過60萬港元。其中入圍今年巴黎奧運的6位港隊代表，均同時獲頒發特別獎勵金作為表揚，而躋身混雙半準決賽的「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪獲發75,000元、至於女雙16強的楊雅婷及楊霈霖則獲30,000元，男單的李卓耀及女單的盧善恩，分獲20,000元及10,000元。

另外，青少年球手亦獲獎金鼓勵，於亞洲U17暨U15青少年羽球錦標賽奪得U15女子雙打亞軍的葉心悠及歐陽穎芝，則獲頒發每人6,000元特別獎勵金。

適逢羽總成立90週年，同日羽總假南華閣筵開14席，與港協暨奧委會會長霍震霆及一眾嘉賓共聚。會長湯恩佳致辭祝賀羽總90週年誌慶，感謝政府、贊助機構、各屬會、熱心人士及廣大羽毛球愛好者的支持以及羽總董事、教練、裁判及所有工作人員的努力付出，讓羽毛球成為香港最受歡迎的體育項目之一。